Juan Manuel Galán y Claudia López la emprenden contra el senador Uribe

En el marco de la plenaria del Senado diferentes sectores políticos la emprendieron contra el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe y la marcha que está convocando esta agrupación para el próximo primero de abril en todo el país.

El primero en enviar un mensaje contra el expresidente fue el Senador Juan Manuel Galán, quien dijo en un video que este era muy “cínico”.

“Se le ha olvidado que 18 funcionarios de su Gobierno han sido investigados, condenados o están prófugos de la justicia por casos de corrupción, se le olvidó la Yidis-política, se le olvidaron los falsos positivos y cómo miles de jóvenes fueron engañados, asesinados, para ser presentados como bajas en combate ante la promesa falsa de un empleo. Se le olvida cómo Odebrecht financió también la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Se le olvida Agro Ingreso Seguro y la manera cómo campesinos perdieron recursos de subsidios prometidos para sobrevivir a los efectos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, como esos recursos de esos subsidios terminaron en los bolsillos de latifundistas, de terratenientes, de grandes empresarios que no necesitaban esos dineros. Senador Uribe, usted no tiene la autoridad moral para señalar el futuro que requiere Colombia, coincido en que necesitamos otro rumbo, pero no es el rumbo del pasado, no es el rumbo que usted señala, no sea cínico”.