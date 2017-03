Óscar Naranjo fue elegido como nuevo vicepresidente de la República

Es un hecho. El general (r) Óscar Naranjo quien estuvo más de medio siglo en la Policía Nacional y quien desde el 2012 estuvo como negociador en el proceso de paz con las FARC, fue elegido hoy por el Congreso como vicepresidente de la República con 168 votos a favor.

En la sesión conjunta hubo varios posiciones frente a esta postulación y los partidos de la Unidad Nacional ratificaron su intención de promover el nombre de Naranjo como único candidato a la vicepresidencia.

“Queremos postular de manera formal al general Naranjo quien tiene una trayectoria y hoja de vida y una experiencia ampliamente conocida no solamente por los congresistas sino por el país e incluso por una parte muy importante de la comunidad internacional”, dijo el senador Jimmy Chamorro del Partido de La U.

A su turno el presidente del liberalismo Horacio Serpa dijo que la colectividad expresaba la “solidaridad con la aspiración que tiene el pueblo colombiano porque el vicepresidente sea el general Naranjo. No es una opinión fortuita. En el liberalismo conocemos la trayectoria del general.

El conservador Juan Diego Gómez asumió la vocería del partido y dijo que “apoyamos la postulación del general Naranjo. Recibimos al general con todos sus logros en la lucha contra la delincuencia, en su paso por la dirección de inteligencia, por la Policía y los positivos que ha demostrado contra los carteles de la droga, la baja de Gonzalo Rodríguez Gacha y el temido Pablo Escobar. Reúne todas las condiciones para asumir este cargo”.

En la Alianza Verde la vocería la asumió el senador Antonio Navarro Woolf y reiteró que la colectividad se mantiene en su independencia, pero que apoyaban plenamente la postulación de Naranjo. “Vamos a votar por el general Naranjo por dos razones: porque trae un aire fresco de despolitización de la vicepresidencia que durante más de dos años estuvo al servicio de una candidatura presidencial sin ningún reparo y el general Naranjo despolitiza la vicepresidencia y da más garantías”.

El Polo Democrático decidió votar no en bancada a esa postulación, el senador Alexander López explicó que el comité ejecutivo tomó la decisión por varias razones. “Nosotros consideramos como partido de oposición que la fórmula vicepresidencial que hoy se va a imponer por las mayorías de la Unidad Nacional hace parte de la forma irresponsable, corrupta con la que se ha gobernado este país en todos estos años. El Polo no va a acompañar esta postulación por la ilegitimidad con la que hoy se gobierna este país. Un presidente como Juan Manuel Santos que fue elegido con una campaña que les hizo fraude a las normas de Colombia al violar los topes de financiación, generando un escenario de ilegalidad, de engaño y de traición al pueblo colombiano".

El Centro Democrático se retiró del recinto, pero antes de eso el senador Álvaro Uribe fijo su posición. “Yo tengo aprecio por el general Naranjo y por su familia, tengo gratitud por él. Ayudó en avances que Colombia obtuvo en el gobierno que presidí, en la lucha contra el narcoterrorismo pero tengo desacuerdo con lo que ha ocurrido en este gobierno que se pasó a la permisividad, siempre fue un tema que las actitudes de quien me acompañó como ministro de Defensa y hoy presidente no nos permitieron anticipar, por esta razón tengo que expresar que no obstante haber promovido al general Naranjo a director de la policía, pasando en la carrera por encima de nueve generales con mayor antigüedad lo que ha ocurrido en el gobierno Santos me impide, no obstante mi gratitud, acompañarlo para que sea vicepresidente de la República”.

Precisamente el trámite se enredó porque el uribismo recordó que la ley exige que el reemplazo de Vargas Lleras debía ser de la misma colectividad y por eso tuvieron que verificar si Cambio Radical hacía la postulación.

Con esta elección Óscar Naranjo tomará posesión de su cargo este jueves en la Casa de Nariño a las 8 de la mañana