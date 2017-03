Ministro Germán Arce es un debate jurídico abierto

El Mentirosario del pasado 27 de marzo calificó la frase del ministro con 3 pastorcitos (Es más mentira que verdad) con base en una argumentación presentada por Dejusticia que plantea que no se está poniendo en riesgo la estabilidad jurídica, pues los títulos no son derechos adquiridos, entre otras razones.

Sin embargo, y ante una queja del ministro de Minas, en el sentido de que nuestro aliado Dejusticia era demandante en el proceso (lo que no es cierto), pero en la medida en que sí ha participado asesorando a comunidades vinculadas a los procesos sobre la minería y sus efectos, hemos consultado a siete diversos abogados sobre la citada frase.

En la medida en que se trata de un debate jurídico abierto, nos abstenemos de calificar la frase del ministro.

Rodolfo Arango, abogado profesor Universidad de los Andes y columnista:

"Él puede tener razón en que un acto político como este que es local no modifica las leyes, pero la pregunta es otra y es: las autoridades locales de esa consulta y la comunidad quedan vinculadas por el resultado y tampoco podrían realizar esas actividades mineras porque ha habido una decisión local que lo impide".

Eduardo Cifuentes, ex magistrado de la Corte Constitucional:

"No se trata en este momento de una discusión sobre los efectos retroactivos hacia el futuro de una determinación, sino simplemente de la adopción de una determinación por parte de la población que tiene que ser tenida en cuenta por el municipio de Cajamarca que va definir realmente su posición frente a un tema que involucra también instancias nacionales, intereses nacionales y que están enmarcadas frente al respeto a los derechos colectivos de medio ambiente, el derecho al agua y también el marco al desarrollo sostenible".

Jose Gregorio Hernandez, ex magistrado y profesor:

"Yo creo que el Alcalde de Cajamarca no puede hacer otra cosa que ordenar que en ese territorio, en el del municipio en donde se llevó acabo la consulta, no haya explotación minera. Ahora, no creo que sea retroactivo porque el elemento de retroactividad alude a situaciones jurídicas ya consolidadas, aquí no creo que hubiera una situación jurídica consolidada".

Juan Pablo Estrada, abogado y consultor:

"Parcialmente le asiste la razón al ministro Arce, porque en efecto este tipo de consultas populares no tiene per se la virtud de modificar ni la ley ni la constitución política. Aquí hay una decisión política, que tendrá que el municipio de Cajamarca materializar a través de los acuerdos del Concejo Municipal dentro del marco de la constitución y la ley".

Manuel Rodríguez, ex ministro de Medio Ambiente y profesor:

"Siempre el Gobierno ha negado el derecho de las comunidades a participar en las decisiones sobre minería. El Gobierno sacó una ley en el plan del 2010, una norma del 2010 que decía que las comunidades no tienen ningún derecho a participar".

Carlos Gustavo Arrieta, ex procurador y consultor:

"Estoy de acuerdo con el Ministro. El debate sobre la minería y sobre sus efectos ambientales se volvió un claro debate político y dejó de ser un debate técnico, como creo que debería serlo. Este es el florero de Llorente para el enfrentamiento entre la nación y las entidades territoriales por cuenta de la autonomía territorial".

Diana Rodriguez, investigadora de Dejusticia

"La afirmación del ministro es imprecisa por cuatro razones: primero, en ningún momento se ha dicho que es retroactiva, lo que pasa es que aplica sobre los títulos mineros vigentes; segundo, no se está poniendo en riesgo la estabilidad jurídica, pues las empresas saben que en Colombia los títulos mineros no son derechos adquiridos sino una mera expectativa de poder hacer un proyecto; tercero, la afirmación del ministro es un desconocimiento grave de los mecanismos de participación ciudadana, cuarto, si el gobierno quiere hacer una paz territorial, esto será imposible si está desconociendo los mecanismos de participación".

Mauricio Albarracín, investigador de Dejusticia:

"Dejusticia no es demandante en el caso de la consulta de Cajamarca. Pero si hemos ayudado a responder algunas consultas de dirigentes de ese municipio".