Líder demócrata del Senado EEUU: "No vamos a tolerar un presupuesto con muro"

El líder de la minoría demócrata en el Senado de EE.UU., Chuck Schumer, aseguró hoy que su bancada está "unida" contra cualquier legislación presupuestaria que incluya fondos para construir una barrera fronteriza con México y afirmó que "no van a tolerar" ninguna propuesta que incluya el muro.

En una mesa redonda con medios hispanos, entre ellos Efe, Schumer insistió en la unidad del caucus contra la petición presupuestaria del presidente Donald Trump para destinar fondos a la construcción del muro, así como para incrementar el número de agentes de inmigración dedicados a ejecutar deportaciones.

"El impulso contra el muro está creciendo. (...) Creo que nuestros amigos republicanos se van a dar cuenta de que poner un muro en el presupuesto es una derrota", indicó el senador en relación al bloque que pueden ejercer los demócratas sobre la legislación presupuestaria que deben acordar para finales de abril.

Schumer insistió en que además de los demócratas, varios republicanos, como los de los estados fronterizos o agrícolas, se oponen a la construcción de dicha barrera, que además recortaría fondos para otros programas "vitales para la clase media".

En este sentido, la senadora por Nevada Catherine Cortez-Masto, quien se convirtió en la primera latina en llegar a la Cámara Alta estadounidense este mes de enero pasado, insistió en que formar parte del Senado "no es un juego".

"No he venido aquí a jugar a la política, sino a tratar asuntos críticos (para el país). No vamos a tolerar píldoras envenenadas en los presupuestos, no vamos a jugar con la vida de la gente", añadió.

Además de la pretendida construcción del muro, los senadores manifestaron su preocupación por el deterioro de las relaciones con México y el resto de Latinoamérica debido a las políticas del nuevo presidente.

"Estoy preocupado porque se genere un sentimiento antiestadounidense en México y en el resto del Hemisferio Occidental", dijo el senador por Nueva Jersey y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, Robert Menéndez.

"Entiendo la relación histórica entre los dos países y los intereses comunes -apuntó respecto al país vecino-. Creo que hacemos un trabajo mejor si trabajamos juntos (...) como por ejemplo sobre la inmigración desde Centroamérica".

Además, los legisladores mostraron su preocupación por el incremento de las deportaciones y el miedo que enfrentan las comunidades latinas a ser objeto de detención por parte de los servicios migratorios, un tema que abordarán hoy cuando se reúnan con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.

"Hay más miedo que nunca" entre la comunidad latina, afirmó el senador por Illinois Dick Durbin, uno de los mayores defensores de los jóvenes indocumentados, conocidos como "dreamers".

Durbin aseguró que Kelly será cuestionado por los senadores acerca de las prácticas de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), de quien se han reportado denuncias de abuso de la fuerza, así como de la situación jurídica de esos jóvenes, que se vieron beneficiados por unas órdenes ejecutivas firmadas por el expresidente Barack Obama para evitar la deportación.