La CE aprueba los nuevos empleos del excomisario Hill "con condiciones"

La Comisión Europea (CE) aprobó hoy "con condiciones" los dos nuevos puestos laborales del excomisario de Estabilidad Financiera, el británico Jonathan Hill, quien dimitió de su cargo tras el triunfo del "brexit" en el referéndum de junio.

El Ejecutivo comunitario dio su visto bueno a que Hill comience a trabajar como asesor de alto nivel en el despacho de abogados Freshfields "sujeto a condiciones dirigidas a excluir cualquier conflicto de intereses".

En ese sentido, Bruselas exigió que Hill se abstenga de asesorar a los clientes de servicios financieros del bufete durante el periodo de transición de 18 meses que establece la Comisión para los excomisarios desde que abandonan su puesto.

Asimismo, pidió que no aconseje a Freshfields ni a sus clientes de servicios no financieros en aspectos relacionados con el sector de los servicios financieros.

Igualmente, obligó a Hill a no intervenir en actividades de grupos de presión ante la Comisión Europea a instancias de Freshfields o alguno de sus clientes en temas vinculados a su cartera de comisario.

En el caso de su labor como responsable independiente de la compañía editora del diario "The Times", Bruselas no planteó reservas porque la ocupación no tiene relación con su actividad política anterior y no plantea riesgos de incompatibilidades con los intereses del Ejecutivo comunitario.

El Código de Conducta para Comisarios establece un periodo de transición de 18 meses desde que dejan su puesto en el Ejecutivo, plazo durante el cual los antiguos miembros de la Comisión deben notificar a esa institución "cualquier plan de aceptar un nuevo empleo".

Si la actividad laboral está relacionada con el contenido de la cartera del comisario, el Ejecutivo pide su opinión al Comité de Ética, tal y como ha hecho antes de dar luz verde a la llegada de Hill al bufete Freshfields.

A partir de la opinión de ese comité, la Comisión concluyó que el nuevo empleo del excomisario es compatible con el artículo 245.2 del Tratado de Funcionamiento de la UE sobre la "integridad" del comportamiento de los titulares europeos.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, propuso en el último discurso sobre el estado de la Unión ampliar el periodo de transición de los excomisarios desde los 18 meses actuales hasta los dos años e incluso a tres en el caso del presidente del Ejecutivo comunitario.