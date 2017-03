Oposición siria determina participación Astaná en función cumplimiento tregua

La oposición política y armada siria advirtió hoy de que si no cesan las violaciones al alto en fuego en el país, se replanteará su participación en la reunión de Astaná-4, prevista para mayo, y donde se discute el cese de las hostilidades.

Así lo anunció hoy en rueda de prensa Salem Al Meslet, uno de los portavoces de la Comisión Suprema para las Negociaciones (CSN), que agrupa al 50 por ciento a la oposición política siria y a los principales grupos armados.

"Lo que ocurre sobre el terreno no es lo que se acordó en Astaná. A menos de que haya un cambio de estrategia sobre el terreno y cesen los combates y los bombardeos sobre los alrededores de Damasco, los defensores de la libertad se plantearán si participan en Astaná".

La capital kazaja ha sido sede de tres encuentros en los que se discutió como mantener y profundizar el alto el fuego en Siria patrocinado por Rusia, Irán y Turquía.

En la última reunión ya no participaron la mayoría de jefes militares rebeldes, descontentos con la intensificación de los combates sobre el terreno, que en las últimas semanas no solo no han cesado, sino que se han intensificado.

La CSN se encuentra en Ginebra participando en la quinta ronda de negociaciones de paz auspiciada por la ONU, en el marco de la cual se reunió hoy con el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Gennady Gatilov, que se ha incorporado al proceso.

Meslet dijo que le transmitieron a Gatilov su preocupación por la intensificación en los combates y que le advirtieron de la posibilidad de boicotear de nuevo el encuentro de Astaná, que está inicialmente previsto para la primera semana de mayo.

"Esta es una prueba para que los países garantes del proceso (Rusia, Irán y Turquía) demuestren su compromiso", dijo el dirigente opositor.

Además, Meslet se quejó al responsable ruso de la presencia de milicias iraníes en Siria.

Milicias chiíes iraníes, afganas y libanesas apoyan al régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, en su contraofensiva contra los rebeldes.

El portavoz de la CSN indicó, no obstante, que la reunión con Gatilov fue positiva, y que acordaron repetirla en futuras ocasiones.

Por otra parte, el jefe negociador de la CSN, Naser Hariri, explicó en la misma rueda de prensa que hoy se habían reunido con el mediador del diálogo de paz, Staffan de Mistura, y que habían ahondado en el proceso electoral una vez conseguido el silencio de las armas.

Unas elecciones libres en las que participen todos los sirios, incluida la diáspora, son uno de los cuatro ejes de la agenda de trabajo que acordaron las partes en la última ronda negociadora.

"Discutimos con el mediador cómo hacer para que el Gobierno de transición tome las medidas necesarias para realizar unas elecciones libres y transparentes, sea para aprobar la nueva Constitución o para elegir a los representantes locales, provinciales o presidenciales", señaló Hariri.

Asumió que era la primera vez que trataban este asunto y que, dada la complejidad del mismo, debería ser discutido en futuros encuentros.

Los otros tres ejes son la transición política, la redacción de una nueva Constitución y el terrorismo, añadido éste último a petición del régimen.

Asimismo, Hariri explicó que le habían entregado al mediador un documento en el que se describe la desesperada situación de los desplazados internos del campo de Al Rukban, en la frontera sirio-jordana, donde se estima que viven 70.000 personas en pésimas condiciones humanitarias.