Ahmadineyad pone en duda la reelección de Rohaní en próximas presidenciales

El expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad puso en duda, en una entrevista con Efe, la reelección de Hasan Rohaní en los comicios presidenciales del próximo mayo, en los que afirmó que el pueblo iraní "dará un gran paso".

Ahmadineyad opinó que todo dará un vuelco si llega como candidato a los comicios Hamid Baqaí, una de sus personas de confianza y dos veces vicepresidente durante sus mandatos.

"Si se presenta también el señor Baqaí, desde luego que el resultado será otra cosa", apostilló en su primera entrevista formal con un medio de comunicación en casi cuatro años.

El nombre de Baqaí se baraja entre los posibles aspirantes a la Presidencia, que deben registrarse a partir del 11 de abril y luego ser aceptados por el todopoderoso Consejo de Guardianes.

"Estoy seguro de que en las elecciones de este año también se dará un gran paso, es decir, que el pueblo de Irán vendrá y tomará una decisión importante y creará una oportunidad mayor para sí mismo", agregó.

Ahmadineyad también especuló con presentarse a los comicios, pero el líder supremo, Alí Jameneí, se lo desaconsejó, al alegar que causaría "una sociedad bipolar que es perjudicial".

Sobre este controvertido asunto, el expresidente solo contestó que no le preguntó a Jameneí por los motivos de su recomendación y que no va a ser candidato.

"Él es el líder. Me recomendó que no me presente y yo acepté", señaló, antes de agregar: "Nunca lo quise ser, la presidencia nunca ha sido un objetivo".

Preguntado por un reciente discurso suyo muy crítico y que muchos interpretaron que iba dirigido contra Jameneí, Ahmadineyad lo negó y precisó que se refería a "las políticas del Gobierno".

En ese discurso, afirmó que "el que piensa que la nación no entiende es el más ignorante de la tierra. ¿80 millones no entienden y tu sí entiendes? ¿Esto qué arrogancia es?".

Tratando de no profundizar en los asuntos internos, el expresidente se limitó a decir que en Irán hay problemas "económicos, políticos y las presiones del Gobierno de EEUU y algunos de sus aliados".

Sobre el mandato de Rohaní y, en concreto, sobre el acuerdo nuclear firmado entre Irán y seis grandes potencias en julio de 2015, consideró que el pueblo no ve sus supuestos beneficios, porque las sanciones continúan y las relaciones internacionales no se han restaurado por completo.