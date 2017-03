Absuelta de crímenes de guerra la ex primera dama de Costa de Marfil

El Tribunal de Apelación de Abiyán absolvió a la ex primera dama de Costa de Marfil Simone Gbagbo de supuestos crímenes contra la humanidad por su papel en la ola de violencia que siguió a las elecciones de 2010, informaron hoy medios locales.

"La mayoría del jurado declara no culpable de los delitos que se le imputan a Simone Gbagbo, la absuelve y ordena que sea inmediatamente liberada, si no es retenida por otras causas", dijo el juez y presidente del tribunal de apelación, Boiqui Kouadjo, que absolvió a la ex primera dama a última hora de ayer.

La acusación responsabilizó a Gbagbo de abusos perpetrados por las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares leales al régimen de su marido, Laurent Gbagbo, que está siendo juzgado por los mismos hechos en La Haya.

Además a Gbagbo, que estaba siendo enjuiciada desde el pasado 31 de mayo de 2016 por este Tribunal de Apelación, se le acusaba de implicación en el bombardeo de un mercado.

Antes de su absolución, el fiscal Aly Yéo solicitó ayer cadena perpetua contra Simone Gbagbo, según explicó, para "consolidar la reconciliación nacional".

Las partes tienen 60 días para presentar un recurso contra la decisión de este Tribunal, mientras tanto Simone Gbagbo no será puesta en libertad, ya que cumple otra condena de 20 años, impuesta en marzo de 2015 por un tribunal marfileño por "poner en peligro la seguridad del Estado".

Según argumentó ayer el fiscal, Simone Gbagbo, de 67 años, "se impuso como verdadera jefa de Costa de Marfil, el Ejército, la Policía y la Gendarmería" poco después de la llegada al poder de su esposo, que desató la represión al negarse a aceptar su derrota ante el hoy presidente marfileño, Alassane Ouattara.

HRW denunció hoy que la crisis política degeneró en violencia y en un conflicto armado en el que, entre diciembre de 2010 y mayo de 2011, al menos 3.000 civiles fueron asesinados, más de 150 mujeres violadas y cientos de miles de marfileños se vieron obligados a abandonar sus casas.

Ambas partes cometieron graves violaciones de derechos humanos durante la crisis política, asegura la organización.

Para esta reciente acusación el fiscal citó documentos encontrados en el domicilio de Gbagbo en el momento de su detención en septiembre de 2011 para afirmar que la mujer a la que un día apodaron "la dama de hierro" encabezó la célula de crisis que dio órdenes de masacrar a marfileños sospechosos de desafección.

La intervención de la acusación se produjo en ausencia de la acusada, que se negó a acudir al tribunal en protesta por la negativa de los jueces a aceptar a varios altos cargos afines a los Gbagbo como testigos de la defensa.

Las autoridades marfileñas se negaron en su momento a entregar a la Corte Penal Internacional -el tribunal con sede en La Haya que juzga a su marido- a Simone Gbagbo, alegando que era preferible que rindiera cuentas a la justicia de su país.

Laurent Gbagbo fue presidente de Costa de Marfil entre 2000 y 2011, cuando Ouattara -su rival en las urnas y los conflicto armados que ha vivido el país- tomó el poder y le entregó a La Haya.