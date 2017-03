Suu Kyi insta a las guerrillas étnicas a firmar el alto el fuego nacional

La jefa de facto del Gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, instó a todas la guerrillas étnicas del país a firmar el alto el fuego nacional y sumarse al proceso de paz, durante una visita al estado Kachin (noroeste), donde combate el Ejército de Independencia Kachin (KIA), informó hoy la prensa local.

Suu Kyi, que sufrió más de 15 años de arresto domiciliario durante la dictadura militar, señaló que su presencia este martes en Myitkyina, la capital del estado Kachin, perseguía dos objetivos: impulsar la paz y llevar asistencia a los desplazados.

La dirigente conversó con las autoridades, grupos civiles y representantes de las minorías, visitó los campamentos de desplazados de Hsatcho, KBC Minar y Lansae y habló con sus habitantes.

"La paz es posible si realmente la deseamos (...) Quiero que todos firméis el acuerdo del alto el fuego nacional (...) El acuerdo no es una meta. Es solo un paso al que las nacionalidades étnicas aspiran desde hace mucho tiempo", señaló Suu Kyi, según el diario estatal The Global New Light of Myanmar.

"La consecución del acuerdo del alto el fuego nacional es un triunfo en pos de la paz", añadió la premio nobel de la Paz de 1991, y pidió a las minorías étnicas que le comunicasen con franqueza qué les impedía firmar el alto el fuego y sumarse al proceso de paz.

Una mayor autonomía es la reivindicación principal de casi todas las minorías étnicas de Birmania, incluidas las chin, kachín, karen, kokang, kayah, mon, rakáin, shan y wa, y que juntas representan más del 30 por ciento de los 48 millones de habitantes del país.

El KIA, la principal guerrilla étnica en el noroeste de Birmania, retomó la lucha armada en 2011 después de 17 años de alto el fuego y los combates con las fuerzas gubernamentales han causado desde entonces unos 100.000 desplazados.

El Gobierno de Suu Kyi, que cumple mañana un año de vida, inauguró el 30 de agosto pasado la primera conferencia nacional con las minorías étnicas con la ausencia de tres guerrillas, entre ellas el KIA, y tienen previsto organizar un segundo encuentro en abril o mayo.

Birmania estuvo gobernada por generales desde 1962 hasta 2011, cuando un gobierno afín a la última junta militar recibió el poder para dirigir la transición hacia una democracia tutelada en las que las Fuerzas Armadas tienen las carteras de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos y un cuarto de los escaños parlamentarios, entre otras cosas.