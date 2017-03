Experto chileno en desnutrición cree que populismos ponen en peligro progreso

El experto chileno en desnutrición infantil Fernando Mönckeberg afirmó hoy en Buenos Aires que los países en vías de desarrollo se encuentran en una etapa "trampa", en la que los populismos pueden hacer "tambalear el sistema" por no pensar en el largo plazo.

Durante una conferencia en Buenos Aires en la que expuso los resultados de su trabajo por erradicar la pobreza en Chile durante el siglo pasado, el médico, de 90 años, aseguró que en muchos países de Latinoamérica la población ha pasado de tener expectativas de supervivencia a objetivos más ambiciosos.

Esta evolución de los anhelos de una sociedad con una clase media más amplia lleva a una etapa "trampa", según el experto, en la que los movimientos políticos "populistas" ofrecen respuestas cortoplacistas a esos nuevos reclamos que pueden "echar a perder todo lo que se ha construido".

Para contrarrestar estas respuestas fáciles, Mönckeberg recomienda aplicar las medidas implementadas por Chile durante el siglo pasado, siguiendo las recomendaciones que incluyó en sus estudios, que consiguieron llevar la mortalidad en menores de 15 años de 50 % a menos de 1 %.

Estas medidas, aplicadas por diferentes gobiernos del país a partir de la década del 70 a través del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), se basaron en el desarrollo de programas de nutrición y protección de la infancia en los sectores más pobres, según explicó en la charla que ofreció hoy.

A su juicio, las herramientas de los gobiernos para poner solución a los grandes problemas estructurales de las sociedades latinoamericanas tienen que mirar al largo plazo, al contrario de lo que están ofreciendo gran parte de las figuras políticas en la actualidad.

"No me cabe ninguna duda que se puede producir un cambio dramático si se incorpora toda la población a lo que hicimos. Se puede, pero no es fácil porque aquí el político quiere resultados y esto es un trabajo de varias generaciones", insistió el médico, de 90 años.

Sobre Argentina, Mönckeberg aseguró que es un país perfectamente capaz de resolver su problema de pobreza, que hoy afecta a más del 30 % de la población, si sigue los pasos de Chile, ya que cuenta con muchos más recursos y parte con una situación social mejor que la que tenía el país transandino en la década del 50.

A su juicio, el denominado "milagro económico" de su país natal tuvo más que ver con una estrategia de varios gobiernos a partir de los 70 de "preservar el recurso humano" que con la entrada al libre comercio o el "boom" de las exportaciones, que no se habría dado sin la implementación de las políticas diseñadas por él.