El único colombiano que se ha vestido con el traje de Power Ranger

El bogotano habló con el periódico el Tiempo y contó toda la historia de cómo logró ser uno de los actores que le daban vida a uno de los Power Ranger. Guzmán es hijo de un piloto y azafata colombianos. “Yo no nací en Barranquilla, pero toda mi familia sí. Yo soy de Bogotá, pero como tengo el acento y hablo ‘full’ costeño la gente asumió eso, pero ya terminé diciendo que soy de La Arenosa porque ajá, es más fácil” mencionó al medio.

A sus 20 años su padre falleció y por este motivo tuvo que dejar la universidad en donde estudiaba psicología, trabajó en la construcción y hasta pensó ser maestro. El medio colombiano le preguntó de cómo fue su llegada a la actuación y dijo que “Una vez, en una productora de televisión un amigo me pidió leer unos textos en un teleprónter y yo no tenía ni idea de qué era esa vaina. Me gustó mucho y pensé en lo fácil que era pararse en frente de esa vaina y leer”.

Este fue solo un inicio, pues un día vio un anuncio de que necesitaban extras para una película de Sylvester Stallone del que dijo: “Yo no tenía ni idea de qué se trataba el asunto, pero luego de actuar por primera vez sentí que era lo más bacano del mundo”.

Luego de esto se enamoró de la actuación y al estar en Los Ángeles su agente le propone presentar el casting para la película de los Power Ranger. Luego de tres audiciones a las que participó lo llamarón para personificar a Danny Delgado, el Power Ranger Negro, en ‘Power Rangers: Fuerza Salvaje’.

Y finalizando Jack mencionó al medio “El primer día tenía mucho miedo y pensaba que el director me podía despachar en cualquier momento. Los otros muchachos hicieron todo lo posible por hacerme sentir cómodo. Yo era el ‘pelao’ nuevo en la escuela. Los 'Power Rangers' fueron mi universidad de actuación y aprendí muchísimo en el programa”.