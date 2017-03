A.B.Yehoshua: "Europa es débil porque no tiene niños"

La imagen de una israelí madura, laica y expatriada dispuesta a blandir un látigo contra dos niños ultraortodoxos que se cuelan en su casa muestra varios de los muchos temas que Abraham B. Yehoshua trata en "La figurante": la maternidad, la religión, la diáspora y Jerusalén.

"¿Sabes que perdí a Ika hace seis meses?", pregunta apesadumbrado a Efe nada más sentarse en un café de Givataim, cerca de Tel Aviv, donde se mudó hace cinco años junto a Rivka, su fallecida esposa, para estar cerca de sus 3 hijos y 6 nietos.

Yehoshua cree que la relación de pareja es "el reto más difícil del ser humano" y, sin embargo, fue inseparable durante 56 años de su mujer, una psicóloga clínica junto a la que aprendió a descifrar al ser humano que toma cuerpo en sus personajes y a la que dedicó la novela que Duomo acaba de publicar en España y que lanzará en los próximos meses en Latinoamérica.

En "La figurante", trata de entender y explicar a Noga (en hebreo, el planeta Venus, nombre también de la diosa romana del amor y la fertilidad), una arpista israelí que vive en Holanda y regresa a Israel tres meses para cuidar de la casa familiar, años después de exiliarse tras un divorcio provocado únicamente por su rechazo a ser madre.

"En la sociedad israelí no querer tener niños es un defecto, porque es una sociedad que pone el valor de los niños como valor central, a diferencia de Europa hoy, donde la gente no quiere tener niños o tiene solo uno. Esta es, en mi opinión, la razón del debilitamiento de Europa" que "tiene que aceptar refugiados" porque "no tiene trabajadores", asegura.

"En Israel tenemos el fenómenos contrario: nuestros padres tenían dos niños, nosotros teníamos tres y creo que en la nueva generación quieren tener hasta cuatro. La cuestión de los niños es un signo, en mi opinión, del poder de Israel" añade.

En la novela, trata de entender sociológica y psicológicamente por qué una mujer fértil y con un matrimonio feliz se niega la maternidad.

"Puede ser interesante para los europeos. Quería entender la cuestión, no desde el punto de vista nacional, sino psicológico. Luego está la influencia de la moda, los amigos, la carrera profesional, pero son secundarios. No quería hablar del fenómeno en sí mismo, sino del caso particular, conocer el problema psicológico de Noga para no querer tener hijos", explica.

Yehoshua, de 80 años y uno de los más destacados escritores israelíes, decidió con este libro que "era el momento, ahora como un autor viejo, de poner a una mujer en el papel central de la novela".

No querer tener niños es, para él, "un signo contra la naturaleza contra el ciclo natural de reproducirse. Si no crees en la continuidad del ciclo, es un problema. Por supuesto, hay que respetar la libertad individual de decidir, no se puede condenar, pero no lo condeno, sino que trato de entenderlo".

Cree que los europeos están en una situación política de debilidad, algo que destaca cuando le pides que presione a Israel para que acabe con la ocupación, pero piensa que "la debilidad que sienten los europeos es injustificada: Europa es rica, no tiene guerras, es próspera, está unida, son 500 millones. ¿Por qué tendrían que sentirse débiles?".

En el caso de su protagonista, atribuye la falta de voluntad para reproducirse, en parte, a la relación de completa simbiosis de sus padres "que no dejó espacio a la niña para desarrollarse y convertirse en una adulta que puede dar nacimiento a otro".

Además de la oposición a la maternidad (o no tanto porque, desvela, Noga vuelve a aparecer como madre en la novela que escribe ahora), Yehoshua trata también en "La figurante" sobre Jerusalén -la ciudad en que creció- y su transformación con el aumento de la población ultraortodoxa y sobre la diáspora judía.

"Qué forma más cómoda de amar" le echa en cara un personaje a Noga cuando dice que ama Jerusalén, pero que vive en Holanda, frase que resume la concepción de Yehoshua de los judíos que no viven en el país, a los que considera "incompletos, medio judíos", porque no se implican en la vida de su Estado.

"La diáspora es la experiencia más sólida y permanente del pueblo judío durante 2.500 años. Y la diáspora fue nuestro desastre. Decrecimos de 5 millones en tiempos de Jesús a un millón a principios del siglo XVIII. Somos uno de los pueblos más antiguos del mundo y somos solo 12 o 13 millones", lamenta.

La combinación de nacionalidad y religión, asegura, da la posibilidad a los judíos de vivir en cualquier parte, pero estos tienen "una obligación identitaria" de vivir en Israel "responsabilizándose de todos los aspectos de la vida" y viviendo plenamente su identidad, algo que incumplen Noga y otros ocho millones de judíos.