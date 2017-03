Buika, estrella de la fiesta de apertura de la Conferencia de Música Latina

La cantante española Buika será una de las estrellas de la fiesta con la que se abrirá oficialmente la Conferencia de la Música Latina de Billboard este 24 de abril en Miami (Florida, EE.UU.), señalaron hoy sus representantes en un comunicado.

"The Billboard Kick-Off Showcase Presented by Emax", en la que participarán otros artistas que aún no se han anunciado, tendrá lugar en el auditorio New World Symphony en Miami Beach.

Esa fiesta será la antesala de la conferencia que se llevará a cabo hasta el 27 de abril en esa ciudad vecina a Miami y que cumple su vigésimo octava edición.

Se trata del evento más grande y de más larga duración dedicado a la música latina en el mundo, con asistencia de grandes artistas, agentes, gerentes, promotores, especialistas en marketing, publicidad y ejecutivos de la radio.

Tras la conferencia se celebra la gala de los Premios Billboard de la Música Latina, que este año será producida y transmitida en vivo por Telemundo el jueves 27 de abril.

Buika, nacida en Mallorca (España) de padres de Guinea Ecuatorial, lanzó en 2015 "Vivir Sin Miedo" (Warner Music), una intensa mezcla de estilos musicales, y ahora trabaja en su noveno álbum en sus 15 años de carrera.

Su música transita entre el pop, jazz, soul, reggae, afro beat, R&B y flamenco y ha tenido como colaboradores a Pat Metheny, Anoushka Shankar, Chick Corea, Niño Josele, Bebo y Chucho Valdés, Seal y Nelly Furtado.