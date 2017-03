Sampaoli no es ni buen técnico ni buena persona: Bilardo

Carlos Bilardo, entrenador campeón del mundo con la Albiceleste en 1986, dijo que Jorge Sampaoli, del Sevilla, "no es ni buen técnico ni buena persona", y que se iría del país si la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designase a Sampaoli como seleccionador de la Albiceleste.

"No es bueno. No es ni buen técnico ni buena persona. A donde fue, fue un desastre, lo quisieron echar de todos lados", sostuvo Bilardo en Radio La Red ante la posibilidad de que la AFA destituya a Edgardo Bauza para contratar a Sampaoli.

"En Chile fue un desastre lo que hizo. Ahora (los periodistas) lo quieren colocar en otro lado. No puede ser que nos hayamos roto el alma durante tantos años, con dos campeonatos mundiales y subcampeonatos, para que ahora mencionen a este tipo", añadió.

Bilardo, de 78 años, cree que hay alrededor de diez técnicos argentinos "mejores" que el actual entrenador del Sevilla y señaló que su compatriota tiene "periodistas amigos" que "dicen que lo quiere el Inter, el Milan y otros equipos", pero que "la verdad" es que "no lo quiere nadie".

"Si Sampaoli viene a Argentina, me tomo un barco y me voy a Uruguay", agregó.

Además, señaló a Bauza como "el responsable" de que Argentina ocupe la quinta plaza en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, que da derecho a un partido de repesca ante un rival de Oceanía.

"Nunca le diría (a Bauza) 'poné a este o aquél', porque no me gustaba que me lo hicieran a mí. Bauza sabe que si gana sigue y si pierde se va. De acuerdo a eso él arma el plantel que más le parece", explicó.

También insultó a los directivos de la AFA porque le negaron una entrada para ver el partido entre Argentina y Chile disputado el pasado jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires.