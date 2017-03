Cabral: "No ver a Argentina en un Mundial sería muy raro"

El argentino Gustavo Cabral, defensa del Celta de Vigo, no ocultó su preocupación por la posibilidad de que la selección albiceleste no dispute el próximo Mundial de Rusia 2018, después de que la derrota ante Bolivia y el triunfo de Chile ante Venezuela le sitúe quinta en la clasificación, posición que le obligaría a jugar la repesca.

"Decir que Argentina igual no está en el Mundial ya suena rarísimo, no verla sería aún más raro. Yo espero que nos acabemos clasificando. Ahora, estamos en zona de repesca pero esperemos clasificarnos de manera directa. Hay jugadores para resolver y darle la vuelta a la situación que está viviendo ahora nuestra selección", comentó el defensa central.

Cabral se mostró más crítico con el juego exhibido por el combinado que dirige Edgardo Bauza frente a Chile, a la que doblegaron con un solitario tanto de penalti de Messi, que con la derrota ante Bolivia (2-0) en La Paz.

"En el partido que jugamos de local contra Chile nos encontramos con un penalti que no fue. Messi lo convierte en gol y a partir de ahí Chile manejó la pelota y fue la protagonista del partido. Argentino no hizo un buen partido y las sensaciones, pese a la victoria, fueron malas", comentó.

"Jugar en altura es complicado -continuó explicando-. A los jugadores les ha costado, se les veía en algunas jugadas que no llegaban porque la pelota iba muy rápida. No sé si hay reproche para Argentina porque no se ha perdido sólo ayer, contra Bolivia siempre nos ha costado en La Paz".

Después de estos dos partidos, Argentina ocupa el quinto puesto con 22 puntos, uno menos que Chile y Uruguay, cuarta y tercera respectivamente. Brasil es líder de la zona sudamericana con 33 puntos y Colombia segunda con 24 puntos.