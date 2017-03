Bautista Agut, dolido por perder contra un Federer al que jugó de "tú a tú"

El español Roberto Bautista Agut aseguró hoy que está dolido por su derrota en dos desempates contra el suizo Roger Federer, pero destacó que le ha jugado de "tú a tú" al ex número uno del mundo y jugador más en forma del circuito.

El castellonense perdió por 7-6(5) y 7-6(4) en casi dos horas de partido en las que Bautista, consideró, estuvo al mismo nivel que el ganador de 90 títulos de la ATP.

"Estoy jodido porque he tenido mi opción en el primer set, he tenido pocas opciones y no las he aprovechado", dijo Bautsita Agut a la prensa después de su derrota.

Sin embargo, el español insistió en que está "contento" por su participación en el Masters 1.000 de Miami y dijo que, "por momentos", ha podido disfrutar y hacer su tenis contra el tenista que este año ya ha ganado los dos torneos grandes disputados hasta la fecha, el Abierto de Australia e Indian Wells.

El de Benlloch reconoció que las condiciones de Miami, con mucha humedad, las condiciones le "beneficiaban un poco", porque la bola está "un poco más pesada" de lo habitual, algo que le ha dado "tiempo para jugar" contra Federer.

Cuestionado sobre el momento de forma de Federer, indicó que tiene un "talento anormal" con un primer saque que "no se ve".

Pero él se vio hoy a un nivel similar al del campeón suizo: "He mejorado, mi tenis ha subido un escaloncito".