Nadal dice que estar con España en la Davis sería "veneno" para sus rodillas

Rafael Nadal argumentó hoy que su ausencia en el equipo de España de Copa Davis, que viajará a Belgrado para enfrentarse a Serbia entre el 7 y el 9 de abril próximo, se debe a que su presencia sería "veneno" para sus rodillas por los cambios drásticos de pistas.

"Es una situación prácticamente imposible para mí a día de hoy, para mis rodillas es veneno hacer este tipo de cambios drásticos, y hay que hacer los cambios de manera progresiva", dijo Nadal en rueda de prensa tras el partido de cuarta ronda que ganó en Miami ante el francés Nicolas Mahut por 6-4 y 7-6 (4).

"Todo hubiera sido diferente si la eliminatoria hubiera sido en casa y en tierra", pues le "encantaría estar con el equipo", agregó.

"Tengo 31 años y los que me conocen de cerca saben que he sufrido bastante con las lesiones estos últimos años y se deben hacer las cosas de la mejor manera para evitar lesiones", indicó.

Nadal aseguró que hay cosas como las lesiones que no se pueden controlar, pero sí "intentar hacer el calendario de la forma más acorde posible para intentar evitar cambios drásticos de superficie, sobrecargas de partidos y entrenamientos".

Explicó que disputar la eliminatoria en pista cubierta implica tener que adaptarse a ella y esforzarse mucho durante una semana para tener una semana después de transición a pista de tierra batida para la gira europea en esta superficie.

Sin Nadal ni Roberto Bautista, el equipo español que acudirá a Serbia en busca de las semifinales lo componen Pablo Carreño, Albert Ramos, Marc López y Marcel Granollers.

Sobre la presencia del número dos del mundo, Novak Djokovic, y no la suya, Nadal justificó que el serbio no ha participado en el Masters 1.000 de Miami, sino que está descansando, y además no tiene que cambiar de pista y jugará en casa.

"Espero que el equipo responda y podamos estar en semifinales. Entiendo la dificultad y si juega Djokovic será peor, pero a estas alturas lo siento pero necesito cuidar mi físico para estar sano y alargar al máximo mi carrera", concluyó Nadal.