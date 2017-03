Nadal destaca su tenis "sólido" para ganar el complicado partido contra Mahut

Rafael Nadal destacó hoy que hizo un "muy buen y sólido" partido de cuarta ronda en el Masters 1.000 de Miami ante el francés Nicolás Mahut.

"He estado muy bien con mi servicio todo el partido, no solo con el saque, sino también las siguientes bolas las he jugado bien y he conseguido cambiar direcciones y encontrar golpes ganadores", dijo el exnúmero uno del mundo tras el partido que ganó por 6-4 y 7-6 (4).

Al resto, destacó que lo hizo muy bien con el segundo saque, aunque se puso un pero, el "mantener el nivel de presión sobre el rival en el siguiente tiro", lo que le permitía a Mahut atacar.

El español opinó que se trata de uno de esos partidos de los que la gente cree que se deben ganar, pero el rival ha tenido "partidos buenos y que viene jugando bien" y era "complicado".

"Me hubiera gustado hacer un 'break' antes en el segundo set, pero cuando llegas al 'tie break' cualquier cosa puede pasar", añadió Nadal sobre un desempate en el que Mahut cometió "algún error".

Nadal se jugará el pase a semifinales contra el estadounidense Jack Sock, que ganó por 6-2 y 6-1 a su compatriota Jared Donaldson, que llegó al cuadro principal desde la fase de calificación.

Sobre su rival, el manacorí dijo que Sock es "muy agresivo", con un saque muy bueno y cambiando muy bien los efectos y una de las "derechas más poderosas" y el revés lo tira muy rápido.

"No le puedo dejar tirar en posiciones cómodas, porque entonces sí que voy a sufrir muchísimo y tengo que hacer jugar en posiciones incómodas para poder provocarle incertidumbre".

Adelantó que jugará "agresivo", "abriendo la pista" y además hacerlo "mejor que hasta el día de hoy", pero expresó que se siente capacitado para hacerlo y se siente bien.