Maradona niega que haya influido en la sanción de la FIFA a Messi

Diego Maradona aseguró hoy que no tuvo "nada que ver" en la suspensión de cuatro partidos que la FIFA infligió a Lionel Messi por las "palabras injuriosas" que profirió a un árbitro auxiliar en el partido de eliminatorias que Argentina ganó por 1-0 a Chile este jueves en Buenos Aires.

"No tengo ni tuve nada que ver con la sanción. No tengo nada que ver. No sabía ni que lo habían sancionado", dijo Maradona, de cercana relación con el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, en un audio divulgado por radio La Red.

"Se ve que lo putea (insulta al árbitro), lo vimos todos. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Si tengo que llevar al comité que sancionó a Messi a Argentina lo voy a llevar (para que dé explicaciones). Quedate tranquilo que lo voy a llevar", añadió.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso este martes cuatro partidos de suspensión a Messi por pronunciar palabras injuriosas contra un asistente en el partido contra Chile de las eliminatorias de Rusia 2018 disputado el pasado jueves.

El primer encuentro en el que se aplica la sanción es el que Argentina está jugando en La Paz ante Bolivia, y los siguientes serán los de las eliminatorias mundialistas frente a Uruguay, Venezuela y Perú.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que apelará la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).