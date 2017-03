Senadora del uribismo admite que sí se enviará una carta al Congreso de EE.UU.

Aunque el presidente Juan Manuel Santos dijo que en la Casa de Nariño que las congresistas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia eran quienes habían promovido la construcción de esa carta, resultó que ellas ni el partido tienen nada tenían que ver, pero sí la firmó la senadora Paola Holguín quien reconoció que se está elaborando pero que no se ha enviado a los Estados Unidos.

La congresista aclaró que en esta carta, que aún no ha sido enviada, no se pide suspender la ayuda económica de Estados Unidos a Colombia y que no es a nombre del uribismo “La posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos reduzca la ayuda a Colombia, no obedece a una carta, sino a que la complicidad y el acuerdo suscrito entre el Gobierno Santos y las Farc ha convertido a nuestro país nuevamente en el principal proveedor de cocaína del mundo”, dijo la senadora en el Congreso.

Según la legisladora ella fue la única del Centro Democrático que firmó la carta y que el resto de personas, cerca de 40, son ciudadanos que están preocupados por lo que está pasando en el país.

“Es una carta en donde hay exconcejales, exmagistrados, un obispo y exmilitares. Presidente lea la carta porque allí nunca se habla de reducción del presupuesto para Colombia”.

Finalmente la senadora dijo que si se llegara a presentar una reducción del presupuesto de ayuda para el país será por el aumento de cultivos ilícitos que se ha presentado en el país.