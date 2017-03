Momento definitivo para renovar las Cortes del país

El Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, deberán este año suplir las vacantes de siete magistrados que actualmente hacen falta y que serán necesarios para tomar decisiones transcendentales en temas de paz, reparaciones a víctimas del conflicto y procesos penales como el relacionado al caso Odebrecht.

Según expertos los nuevos magistrados deberán ser constitucionalistas idóneos, imparciales, con autonomía para tomar decisiones que beneficien a las minorías y antepongan la constitucional frente a sus ideales religiosos y políticos. “debe ser una persona que tenga destrezas jurídicas, abogados constitucionalistas. Porque está en manos de las altas cortes recuperar la legitimidad en la justicia”, dice Catalina Botero exrelatora de CIDH.

Los cupos en la Corte Constitucional

De las siete vacantes, las cuatro de la Corte Constitucional se estarían convirtiendo en el foco de importancia para el Gobierno. Como se sabe los 9 magistrados que la conforman tiene en sus manos la decisión final sobre la implementación del proceso de paz.

Para el reemplazo de María Victoria Calle y Jorge Pretelt -Aquiles Arrieta-, el presidente debe escoger la terna de los 87 juristas que se inscribieron. Deberá definir si mantiene la línea de uno liberal y uno conservador o escoge dos liberales o dos conservadores. Se conformarán dos ternas que enviará al Senado para elegir a dos magistrados. Nueve de esa lista serían los más opcionados, ahí estarían los 6 escogidos por su trayectoria. Vea aquí los perfiles de los candidatos más opcionados.

Según Catalina Botero exrelatora de Libertad de Expresión de la CIDH, lo que se está jugando con la elección de los nuevos integrantes de la sala es “la solidez de la democracia en un contexto como el proceso de paz y la legitimad de la justicia constitucional”, en parte por eso el constitucionalista Rodrigo Uprimny, decidió renunciar a la terna por considerar que su papel activo en el debate sobre la paz, podría afectar su ejercicio si llegará a ser elegido miembro de la Corte. (Aquí las razones de su renuncia)

De esta manera se despejaría el camino a Carlos Bernal que está siendo apoyado por el rector del Externado Juan Carlos Henao, tal como lo señalo Darcy Quinn en uno de sus secretos en Caracol Radio al señalar que sería una terna del presidente netamente jurídico, que no tendría ningún tinte político y al parecer seria integrada por mujeres.

Sin embargo, completar los cupos en la alta corporación parecería una tarea imposible porque la Corte Suprema no ha podido ponerse de acuerdo para la elección de las ternas para el reemplazo de Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas -ambos de línea liberal-, lo que llama la atención para algunos exmagistrados de dicha corporación, como Jaime Arrubla quien recordó que nunca en una elección a terna de la Corte Constitucional se habían demorado tanto.

El exmagistrado señaló que la Corte Suprema desde hace rato esta “enredada” en procesos electorales, no elige a su presidente y fuera de eso tampoco integran las ternas de la Constitucional. “todo eso se relaciona porque unos grupos quieren una determinada persona para llenar una vacante, y creo que el sistema electoral de las altas cortes hay que repensarlo”.

De todas maneras ya se rumoran algunos nombres como el del constitucionalista Álvaro Mota para el primero cupo y la exviprocuradora Marta Isabel Castañeda para el otro. Botero dice que los candidatos no son los mejores “la Corte Suprema ha debido volver a abrir una convocatoria para no demorar las ternas, una vez revisados los nombres y si se sabe que no son los mejores. Tendría que hacerlo de una manera pronta para darle confianza a los buenos constitucionalistas que van a poner a la constitución por encima de sus intereses y que no andan en movidas politiqueras”.

Por ejemplo Castañeda fue condenada por el Consejo de Estado a pagar una millonaria multa de dinero, por el despido de una funcionaria, cuando ella se desempeñaba como magistrada del Tribunal Administrativo de Magdalena.

Los cupos del Consejo de Estado

A punto de cumplir 200 años de su creación, actualmente en el Consejo de Estado hay dos vacantes para el remplazo de Hugo Fernando Bastidas de la sección cuarta y Guillermo Vargas Ayala de la sección primera.

Solamente se conoce la lista de los candidatos para quien llegará a la sección primera que es la que se ocupa de nulidades, restablecimiento de derechos, revisiones extraordinarias sobre pérdidas de investidura. Son 10 candidatos que presentó el Consejo Superior de la Judicatura entre los que se destaca el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, el procurador delegado Carlos Fernando Mantilla Navarro y el exdefensor del pueblo Volmar Antonio Pérez Ortiz. Aquí la lista de los 10 candidatos

¿Quiénes son?

Duque Gutiérrez fue el presidente de los Tribunales Administrativos de Antioquia en el 2014, es abogado y ha desempeñado los cargos de Juez Quinto Administrativo del Circuito de Medellín (2006), Magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre (2006 -2012).

Mantilla Navarro es abogado especialista en Conciliación, Negociación y Arbitraje. Es Procurador Administrativo de Bogotá y delegado ante el Consejo de Estado.

Pérez Ortiz fue Defensor del Pueblo en el 2014 es abogado de la Universidad Javeriana, especializado en Derecho Público y Derecho Internacional Humanitario, con estudios en Derechos Humanos y en funcionamiento de Tribunales Constitucionales de América Latina.

Por otro lado, el proceso para el reemplazo de la sección cuarta aún está en etapa de escuchar a los candidatos. Este miércoles será la presentación de los postulados en audiencia pública. Dicha sección se encarga sobre procesos de actos administrativos relacionados con la participación del Estado como por ejemplo las demandas contra la venta de las acciones que la Nación poseía en la empresa de energía eléctrica Isagén S.A., o los procesos que tienen que ver con consultas mineras y económicos.

Hay que resaltar que los nuevos magistrados de la corporación son Hernando Sánchez, quien llegó como nuevo magistrado de la Sección Primera, en remplazo de María Claudia Rojas Lasso, quien terminó su periodo constitucional el año pasado; y el abogado Milton Fernando Chaves García como nuevo magistrado de la Sección Cuarta, en remplazo de la exconsejera Martha Teresa Briceño de Valencia, quien terminó su periodo constitucional el año pasado.

Los cupos en la Corte Suprema de Justicia

Solo una vacante hay en esta corporación para el reemplazo al magistrado Fernando Giraldo Gutiérrez de la sala civil.

La judicatura envió desde el dos de junio de 2016 los 18 candidatos para su reemplazo pero hasta el momento no hay humo blanco, pues la Corte no tiene un plazo estimado para escoger al nuevo magistrado. Mientras tanto los demás miembros suplen su labor.

Fuentes de la Corte explicaron que desde agosto iniciaron las votaciones en cada sala plena, es decir 14 salas, pero ninguno de los 18 candidatos ha logrado obtener los 16 votos que se requieren para entrar a ser parte de la corporación. Lo que se ha podido establecer es que Héctor Aldana Moreno ha sido el único candidato con la mayoría de votos pero aun así no llega al umbral.

El exmagistrado Jaime Arrubla invito a reformar el sistema de elección de la Suprema para eliminar las demoras, “hay que volver a la cooptación pura, abrir debate, o en su efecto reformar la constitución, eso se encaminaría hacia una constituyente que reforme el poder judicial”.