Los predios que enredarían a Otto Bula con el despojo de tierras

La Procuraduría tiene documentos que relacionarían a Otto Bula, directamente o por medio de Asociaciones Agropecuarias, con el presunto despojo masivo de unas 1.800 hectáreas de tierra en la zona de los Montes de María. Según los expedientes también estarían implicados servidores públicos y particulares.

Los oficios de solicitud de investigación penal fueron enviados a la Unidad de Restitución de Tierras de la Fiscalía.

Estos son los despojos de tierra con los que se le relaciona:

500 hectáreas del predio Barcelona (San Jacinto, Bolívar)

En su momento fueron entregadas a campesinos beneficiarios de programas de reforma agraria por el Incora. Al parecer Bula se apoderó de esas tierras haciendo contratos de promesa y compraventa ilegales "podrían violar el régimen jurídico de protección de los bienes de las personas desplazadas o en riesgo".

La Procuraduría encontró que en algunos de los folios de matrícula de los predios hay irregularidades en la inscripción de las medidas de protección; en otros las autorizaciones de venta del Comité Municipal fueron posteriores a la venta misma, las notificaciones de esas autorizaciones no aparecen firmadas por los propietarios, tienen defectos en los nombres, no tienen constancia de ejecutoria, no están motivadas o las escrituras fueron firmadas a ruego, siempre por las mismas personas.

El Predio Cuba (San Jacinto, Bolívar)

Las víctimas han señalado a Bula como la persona que determinó el despojo de 1010 hectáreas de tierra de los predios que componían el predio “Cuba”. Algunos campesinos reclamantes de la zona de San Jacinto señalaron públicamente que fueron despojados de sus predios por Otto Bula e identifican que el predio “Cuba” hace parte de las 8000 o 9000 hectáreas acumuladas por el exsenador.

Las parcelas Puerto Rico, La Florida y Oso Negro (Ovejas, Sucre)

A partir de la información entregada por la Unidad de Restitución de Tierras, la Procuraduría ha podido identificar algunas particularidades sobre la transacción de predios en municipios del departamento de Sucre, en las que participó la empresa “Agropecuaria Montes de María” y que pudieron dar lugar a un despojo masivo de unas 300 hectáreas de tres parcelas distintas. Respecto de dos de ellas ya el caso está en manos de los jueces de restitución.

Sin embargo, como la Agropecuaria Montes de María, empresa posiblemente relacionada con Otto Bula, ha sido identificada en otros procesos de restitución en distintos municipios como San Jacinto, Bolívar y Turbo, Antioquia, en donde se investigan denuncias y reclamaciones de restitución por despojo masivo de tierras.

La Procuraduría General de la Nación alerta a las entidades competentes, especialmente a la Fiscalía General de la Nación, para que intensifiquen sus esfuerzos por esclarecer rápidamente la relación del señor Bula con esa empresa, y pueda resolverse de fondo la duda sobre las situaciones que dieron lugar al desplazamiento y despojo de tierras en el municipio de Ovejas, Sucre.

Otras recomendaciones de la Procuraduría

La Procuraduría alerta sobre la existencia de un completo informe sobre Montes de María, realizado por la SNR y publicado en 2011, en el que están identificadas las personas naturales y jurídicas que para entonces aparecían como beneficiarios de las transacciones de inmuebles en la región, y los vicios en las dinámicas de las cadenas traslaticias del dominio para las épocas más críticas del despojo en esa zona.

La Procuraduría recomienda a la Unidad de Restitución de Tierras que compulse copias a la Fiscalía de las inclusiones en el RTDAF para que, si esa entidad lo considera procedente, pueda valorarlas como noticias criminales en los procesos que corresponda, en especial el de extinción judicial del dominio si procede.