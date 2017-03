Fiscal Martínez afirma que ninguna investigación de Odebrecht está a su cargo

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le salió este martes al paso al senador Jorge Enrique Robledo, quien ayer lunes le insistió en que se debe declarar impedido en las investigaciones por el escándalo Odebrecht, tras argumentar que sí asesoró a la Concesionaria Ruta del Sol II en el proyecto Ocaña - Gamarra.

En un comunicado de 6 puntos, Martínez escribió que no tiene a su cargo ninguna de las quince investigaciones que se han desprendido del caso, las cuales, añadió las realizan cinco fiscales que actúan en forma autónoma e independiente.

Por esa razón, el fiscal Martínez dejó en manos de la Corte Suprema una decisión definitiva sobre las recusaciones de Robledo y dijo que los impedimentos de cualquier funcionario judicial "se surten respecto de asuntos bajo su directo conocimiento".

En el comunicado no hace referencia a sus apariciones ante la prensa informando sobre los avances de las investigaciones en este sonado caso.

El texto del comunicado es el siguiente:

Con ocasión de la nueva rueda de prensa del candidato político Jorge Enrique Robledo, sobre el asunto Odebrecht, el Fiscal General de la Nación se permite reiterar:

1. El Fiscal no tiene a su cargo ninguna de las quince (15) investigaciones que se han desprendido del denominado caso ODEBRECHET.

2. Tales investigaciones son de competencia de cinco (5) fiscales, quienes actúan de manera autónoma e independiente, con arreglo a la ley.

3. Los impedimentos de cualquier funcionario judicial, en aras de la garantía de imparcialidad, se surten respecto de asuntos bajo su directo conocimiento.

4. A propósito del régimen de recusaciones del Fiscal General de la Nación, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, una y otra vez -la más reciente de las veces el pasado mes de diciembre de 2016-, que los impedimentos “deben entenderse en relación con el funcionario que está a cargo del asunto” por lo que no están llamados a prosperar cuando “tal condición no se cumple porque el Fiscal General de la Nación no ostenta dicha calidad respecto de la investigación frente a la cual se pretende su dimisión (…)”.

5. La Fiscalía General de Colombia es la entidad latinoamericana que más ha avanzado en la investigación del denominado caso ODEBRECHT, al punto que ha abierto quince (15) indagaciones, a pesar de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tan solo identificó dos (2) casos de ilicitud penal. Los resultados saltan a la vista en materia de imputaciones, sindicados privados de la libertad, interrogatorios de indiciados y extinción de dominio de bienes ilícitos, sin ningún tipo de favorecimiento o de omisión por parte de los fiscales de conocimiento.

6. A la fecha el candidato Robledo ha presentado dos recusaciones contra el suscrito Fiscal General, invocando toda suerte de causales. La decisión corresponderá a la justicia, cuyo dictamen final es obligatorio e inapelable.

Bogotá, 28 de marzo de 2017

NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA

Fiscal General de la Nación