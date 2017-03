Analistas descartan que acuerdos entre la OEA y Nicaragua sean efectivos

Analistas políticos de Nicaragua desestimaron hoy que los acuerdos entre el Gobierno de este país y la Organización de Estados Americanos (OEA) resulten en un fortalecimiento de la democracia local.

El exdiputado, exvicecanciller y jurista José Pallais, afirmó en un foro público que un problema del pacto con la OEA es que tiene como base la misma estructura electoral que llevó a Nicaragua a la polarización política, así como las mismas normativas y ley electoral.

"¿Podemos esperar algo diferente? Con lo que he visto, no", dijo Pallais en su exposición, durante un foro denominado "Acuerdos OEA-Gobierno de Nicaragua, ¿Oportunidad u obstáculo para la democracia?".

El exembajador de Nicaragua ante la OEA y experto jurídico José Luis Velásquez sostuvo que los acuerdos no resultarán en nada si no se tiene en cuenta un compromiso real del presidente, Daniel Ortega, no se garantizan los derechos humanos y sin un respaldo de la comunidad internacional al organismo.

El pasado 28 de febrero la OEA acordó con Nicaragua vigilar las elecciones municipales del 5 de noviembre próximo, además de brindar apoyo técnico para el fortalecimiento en materia de registro, cedulación y depuración del padrón electoral.

Ante una audiencia nutrida de representantes de grupos de oposición, los organizadores, del Movimiento por Nicaragua y Hagamos Democracia, advirtieron de que los detalles de los acuerdos todavía se desconocen.

El sociólogo y exministro de Educación, Humberto Belli, hizo énfasis en la necesidad de credibilidad de Ortega y la importancia de que la población vigile su voto en cada proceso electoral.

Los especialistas coincidieron en que Ortega volvió al poder en 2007 gracias a una estrategia ideada a fines de los años 90 para debilitar la institucionalidad, y que sus reelecciones son producto de ese trabajo.

El foro, realizado en Managua, tuvo como objetivo aportar soluciones al fortalecimiento de la democracia, afirmó el presidente del Movimiento por Nicaragua, Gabriel Álvarez.

El Gobierno nicaragüense y la OEA suscribieron los acuerdos meses después de las controvertidas elecciones generales de noviembre pasado en las que el Ortega se reeligió por cuarta ocasión, la tercera consecutiva, ahora con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

Para la oposición política, la participación de la OEA solo sería efectiva si conducía a desvalidar esos comicios, en los que pudo participar el principal partido de oposición tras la eliminación de su personalidad jurídica.