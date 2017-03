[Video] Tardaba 45 minutos en ponerme el traje Spiderman:Tom Holland

El actor británico está feliz por interpretar a Peter Parker en la nueva entrega la película Spiderman. Sin embargo, el joven ha expresado que tarda 45 minutos en ponerse el traje del superhéroe.

Marvel anunció en el año 2015 que Tom Holland sería el nuevo Spiderman. La película se estrenará en julio de 2017.

Tom Holland le ha manifestado a la revista Variety que "Hay diferentes versiones del traje que utilizamos para diferentes momentos. A veces tengo que llevar un arnés y tardo casi 45 minutos en ponérmelo todo. Si no llevo arnés, tardo alrededor de 25 minutos". Además reveló a la revista sobre su segunda toma de contacto con el personaje, en la cinta 'Capitán América: Civil War' que se estrena este mes de abril.

"La parte más complicada es ir al baño. Tienes que planearlo antes. Tienes que decir: 'Mira, creo que necesitaré ir al baño en 45 minutos, así que tenemos que empezar a quitarlo'. Obviamente, es un traje muy caro, así que no quieres llevarlo colgando por las rodillas". Según el actor esto ha sido lo más incómodo para darle vida al “Hombre Araña”.

No obstante, esto no ha sido impedimento para que el joven exprese fu felicidad por hacer parte de la película.

"La vez que me lo probé de verdad y me quedó a la perfección fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Ha sido mi sueño desde que era un niño y el hecho de que se estuviera haciendo realidad ante mis ojos fue una locura. Estaba muy orgulloso de mí mismo y me sentí orgulloso del rumbo que había dado mi carrera". Esto lo manifestó a la revista.

El británico es conocido por interpretar a Lucas Bennett en la película Lo imposible y formó parte del elenco de la versión animada del film Arrietty y el mundo de los diminutos.