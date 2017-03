[Foto] Kendall Jenner calienta las redes con una muy provocativa imagen

La modelo de 21 años, una de las top más solicitadas por la industria de la moda, posó para la revista Love en un brasier rosado transparente.

Esta hace parte de un video de apenas dos minutos, en el que la modelo representa a la “sex symbol”, Marilyn Monroe, dirigido por Rankin y producido por Zoe Robert.

🍭🍭 @thelovemagazine @kegrand Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 9:31 PDT

En el film la modelo usa varias prendas muy sexis y hace varias versiones de frases de las películas en las que aparecía Monroe como ‘Diamonds Are a Girl's Best Friend’, ‘I Want To Be Loved By You’ de la famosa película ‘Some Like It Hot’ (1959) y también hace referencias a ‘The Seven Year Itch’ y ‘Let's Make Love’, de 1955 y de 1960, respectivamente.