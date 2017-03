"La pazza gioia" de Virzì, premio "David de Donatello" a la Mejor Película

La Academia de Cine italiana premió hoy con el "David de Donatello" a la mejor película a "La pazza gioia", de Paolo Virzì, durante una ceremonia de la que salieron con las manos vacías los realizadores españoles Pedro Almodóvar y Cesc Gay.

Almodóvar y Gay finalmente no ganaron el premio a mejor película de la Unión Europea al que estaban nominados por sus respectivas cintas "Julieta" y "Truman", sino que fue para el británico Ken Loach por "I, Daniel Blake", con la que ya conquistó la Palma de Oro de Cannes el año pasado.

El reparto de premios en esta sexagésimo primera edición del certamen italiano estuvo acaparado por la cinta de Virzì; por "Indivisibili", de Edoardo De Angelis, y por "Veloce come il vento", de Matteo Rovere, que se repartieron la mayoría de trofeos.

No obstante, fue Virzì el que se llevó algunos de los más importantes gracias a su "La pazza gioia" (Locas de alegría), con la que ya se alzó como ganador de la Espiga de Oro en la pasada edición del Festival de Cine de Valladolid, la Seminci.

La cinta logró el premio a la mejor dirección, mejor película, mejor peluquería, mejor escenografía y mejor actriz protagonista, que recayó en las manos de una muy emocionada Valeria Bruni Tedeschi, que apenas pudo hablar sobre el escenario, provocando uno de los momentos más entretenidos de la noche.

En la ceremonia también salió muy bien parada "Indivisibili" (Indivisibles), de De Angelis, que cosechó seis galardones, el más importante el de mejor guión.

Por esta película Antonia Truppo recibió su segundo premio a la mejor actriz secundaria, un galardón que ya alcanzó el año pasado con la laureada "Lo chiamavano Jeeg Robot".

"Indivisibili", que narra la historia de dos siamesas que cantan por los pueblos de Nápoles obligadas por su avara familia, conquistó también el "David de Donatello" al mejor vestuario, mejor banda sonora, mejor canción original y mejor producción.

Otra película que acaparó el reparto de galardones fue "Veloce come il vento", una historia de superación, marginalidad y carreras de coches por la que Stefano Accorsi logró su segundo "David de Donatello", después del que le valió su participación hace dos décadas en "Radiofreccia" (1998), del músico Luciano Ligabue.

"Veloce come il vento" también se hizo con el premio a la mejor fotografía, mejores efectos digitales, mejor montaje, mejor sonido y mejor maquillaje.

Un papel destacado tuvo "Fiore", una historia de amor en un correccional por el que recibió el premio a mejor actor secundario Valerio Mastandrea.

El premio al mejor guión adaptado fue para "La Stoffa dei Sogni", de Gianfranco Cabiddu, basado en "El arte de la comedia" de Eduardo de Filippo, uno de los dramaturgos más reconocidos del siglo pasado.

El premio "David Jóvenes" acabó en manos de Francesco Diliberto por "In guerra per amore", y el premio al mejor director nobel fue para Marco Danieli por "La ragazza del mondo".

En el plano internacional, la obra del diseñador y director estadounidense Tom Ford "Nocturnal Animals", Gran Premio del Jurado en la pasada edición de la Mostra de Venecia, logró el galardón a la mejor película extranjera por parte de la Academia italiana.

En esta ocasión el premio a la Carrera fue a parar a Roberto Benigni, Óscar por la célebre "La vida es bella" (1997) y que celebró el cine italiano que, en su opinión, "ha hecho grande el arte más nuevo de la historia", la cinematografía.

En la ceremonia también se recordó a las distintas personalidades del mundo de la cultura italiana que han fallecido en el último año, como el actor Bud Spencer, el premio Nobel de Literatura Dario Fo o la editora de Vogue Italia, Franca Sozzani, mientras se entonaba el tema "Across the universe", de The Beatles.