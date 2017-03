Maluma habla del supuesto video porno con Ricky Martin

El cantante paisa ha decido hablar sobre el supuesto video porno con Ricky Martin. "Ese tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira", dijo el cantante a la revista española Shangay.

También asegura al mismo medio que no es gay “He tenido oportunidad de cantar en diferentes clubs gays en Latinoamérica y tengo un gran respeto por la comunidad. La igualdad es algo por lo que he luchado mucho, no entiendo la discriminación por sexo, raza o religión".

Todos estos rumores han surgido desde que el colombiano y el puertorriqueño realizaron la canción “Vente Pa’Ca”.