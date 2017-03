Deulofeu tras su primer gol con la absoluta: "Espero volver a venir"

Gerard Deulofeu se convirtió en el gran protagonista del triunfo de España ante Francia en Saint Denis, donde fue víctima del penalti del primer gol y marcó el segundo, tras lo que mostró su felicidad y el deseo de seguir contando para Julen Lopetegui.

"En lo individual, muy contento, pero, sobre todo, por estar ya aquí con la absoluta y con estos jugadores me pone muy feliz. Espero seguir trabajando y volver a venir", manifestó el jugador del Milan en 'Tele 5'.

El encuentro estuvo marcado por el uso del videoarbitraje. Deulofeu reconoció que fue diferente esperar a celebrar su gol a que el colegiado confirmase que era legal.

"Ha sido diferente con la normativa del vídeo, pero muy contento sobre todo por la victoria. Vengo trabajando muy bien y estoy muy feliz", dijo.

"Lo he metido por si acaso aunque al principio he pensado que lo había anulado el árbitro pero luego se ha parado a ver que decidían y me lo han dado. Muy contento", añadió.

Deulofeu destacó la imagen que dejó España en casa del subcampeón de Europa. "Hemos dominado y hemos tenido ocasiones para meter gol en la primera parte. Al final hemos marcado en la segunda para confirmar las buenas sensaciones. Hemos ganado los dos partidos y nos vamos muy contentos".