Chile no ha presentado ninguna reclamación contra Messi, según federación

Hugo Muñoz, director de la Federación de Fútbol de Chile, aseguró que esa entidad no ha presentado ninguna reclamación contra Lionel Messi, a quien la FIFA castigó hoy con cuatro partidos de suspensión por "palabras injuriosas" a uno de los árbitros del partido que Argentina ganó a Chile (1-0) el jueves pasado.

"(No hicimos) ninguna denuncia, ninguna gestión, ninguna reclamación. Nosotros no tenemos por norma hacerlo, ni menos anunciarlo por la prensa. No lo hicimos", dijo el dirigente a radio Cooperativa.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso el castigo al capitán de la selección argentina por pronunciar palabras injuriosas contra un asistente en el partido disputado en Buenos Aires el pasado 23 de marzo.

Algunos medios argentinos apuntaron al fútbol chileno como supuesto impulsor de la medida disciplinaria, y preguntado al respecto, Hugo Muñoz aseguró que cualquier reclamación "sería de manera directa y discreta" ante la AFA (Asociación de Fútbol Argentina).

"Si nosotros hacemos alguna reclamación será directamente con la federación argentina, con una carta privada donde manifestaremos nuestra molestia, pero Chile, y lo quiero desmentir categóricamente, no ha forzado y no ha formulado denuncias respecto de nadie, ni de la Federación argentina, ni del estadio ni de algún jugador", remarcó.

Agregó que la sanción que la FIFA aplicó a Messi "es exactamente la misma que le aplicaron a jugadores chilenos en la misma situación".

"Recuerdo a (Eduardo) Vargas, a (Jorge) Valdivia y a Gary (Medel), que fueron expulsados por lo mismo, insultar a un árbitro", señaló.

Por ello, precisó que el castigo a Messi le parece "un acto de coherencia de la FIFA".

En Chile, algunos medios han reclamado algún castigo para el estadio Monumental de Buenos Aires, en el que se jugó el partido, debido a los insultos del público hacia Chile durante la interpretación del himno nacional, recordando que por lo mismo, la selección de Chile no podrá jugar en el Estadio Nacional, su tradicional escenario, en lo que resta del clasificatorio a Rusia 2018.