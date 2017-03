Medios argentinos dan como un hecho la sanción a Lionel Messi tras insultar al árbitro asistente en juego ante Chile.

A la espera que la FIFA haga oficial la sanción, el máximo entre deportivo ya le informó a la AFA que Messi no podrá jugar hoy ante Bolivia en La Paz, y es que pese a que los árbitros no pasaron un informe de los insultos, se abrió un expediente y ahora se espera el número de fechas que el "10" no podrá estar con su selección en la Eliminatoria.