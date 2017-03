"Más que un club", el lema que inspira al FC Rosengard

Amir Poursamad es considerado un hombre de éxito por la población de Malmö. Tiene 41 años, es empresario y desde finales de 2016 ejerce como máximo responsable del FC Rosengard, club en el que militan la brasileña Marta Vieira da Silva, la sueca Lotta Schelin o la neozelandesa Ali Riley.

Madrid, 28 mar (EFE).- Amir Poursamad es considerado un hombre de éxito por la población de Malmö. Tiene 41 años, es empresario y desde finales de 2016 ejerce como máximo responsable del FC Rosengard, club en el que militan la brasileña Marta Vieira da Silva, la sueca Lotta Schelin o la neozelandesa Ali Riley.

Su ascensión dentro de la entidad sueca fue meteórica. En 2012 empezó a trabajar como ojeador. En 2015 fue nombrado director de deportes del equipo masculino. Y en octubre de 2016, la junta directiva le propuso ponerse al frente.

"Dije que sí porque mi corazón está con la gente de este club. Esa es la razón por la que estoy aquí", relata durante una charla con EFE en su despacho en el estadio Malmö Idrottsplats.

Amir es ciudadano sueco, de ascendencia iraní. Su historia de vida, según confirman habitantes locales, inspira a los numerosos inmigrantes que viven en Malmö. Ellos son mayoría, particularmente, en el distrito de Rosengard. Ahí creció Zlatan Ibrahimovic.

Precisamente, una frase del delantero del Manchester United luce en uno de los túneles que conectan la localidad: "Puedes sacar a un chico de Rosengard, pero Rosengard nunca saldrá de ese chico".

"Tiene razón", conviene Amir acerca de la visión del futbolista, de padre bosnio y madre croata. Poursamad indica que Ibrahimovic sufrió "problemas de integración", como muchas personas extranjeras que llegan a Malmö tras cruzar el estrecho de Oresund.

Por esa razón, repara en la importancia de las iniciativas sociales que el FC Rosengard promueve desde su creación, en 2009.

"El club nace para combatir la desigualdad de género y la discriminación. Somos un club que no solo trabaja en el campo sino fuera de él", remarca Poursamad.

Él se reconoce admirador de la filosofía del Barça y del lema que define a la entidad azulgrana: 'más que un club'. "Nosotros tenemos proyectos sociales para ayudar a gente que tiene dificultades para encontrar un trabajo por el simple hecho de no ser sueco. Desde que empezamos este proyecto, en 2011, hemos ayudado a unas 2.000 personas a conseguir un empleo", anuncia.

Se siente especialmente satisfecho de haber alcanzado esa cifra porque él sufrió esa problemática. "Yo soy iraní. Mis padres se mudaron a Suecia en 1986. Los extranjeros no tenemos las mismas oportunidades. Para la gente extranjera es difícil sentirse aceptada por la sociedad en el norte de Europa", lamenta.

Amir recuerda que, cuando terminó sus estudios universitarios, le costó insertarse en el mundo laboral. "Tu nombre puede ser tu enemigo y yo no me llamo Marcus ni Fred. En Suecia puede llegar a no importar qué educación tengas. A mí nadie me daba trabajo porque mi nombre es Amir, así que decidí abrir mi propio negocio cuando tenía 27 años. Abrí mi propia compañía en 2003. En 2009 tenía más de 100 empleados y fui nominado a mejor empresario del año", presume.

"Estoy cien por cien seguro de que hay mucha gente en Rosengard que se siente inspirada por mí y que piensa: Si Amir pudo, yo también", añade.

Consciente de que las dificultades en sus países de origen es lo que motiva la emigración, Poursamad valora positivamente la decisión del FC Rosengard de ampliar su radio de influencia más allá de Suecia. "En Sudáfrica ayudamos a mujeres y niñas a través del fútbol. Tenemos quince escuelas y les enviamos calzado, ropa y todo el material que necesitan", informa Amir.

Su gran reto profesional, no obstante, sigue siendo deportivo.

El dirigente del FC Rosengard ambiciona contribuir a la coronación continental del vigente subcampeón de la Damallsvenskan. "Será difícil, porque nuestro presupuesto es de dos millones de euros, dos o tres veces inferior al de clubes como el Paris Saint-Germain, el Olympique de Lyon o el Bayern de Múnich, pero siento que tendremos una gran oportunidad", apunta.

El plantel que dirige el técnico danés Jack Majgaard Jensen comparecerá este miércoles (19.00 horas) en el Miniestadi con la motivación de corregir el 0-1 encajado en la ida ante el Barcelona.

"Será difícil para nosotros pero nuestro objetivo sigue siendo alcanzar, al menos, las semifinales. Siento que tenemos una gran oportunidad ante el Barcelona", sentencia.