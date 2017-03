El brasileño Ferretti asegura que no vive el futuro y va partido a partido

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres de la UANL, aseguró hoy que no vive el futuro, por eso solo está concentrado en el próximo partido, el sábado contra León en el Clausura del fútbol mexicano.

"No me preocupa si tengo que ganar 5 de 7, 8 de 15; eso no me preocupan porque no vivo cosas futuras. Si todo sale bien, tendremos nueve partidos en abril y los vamos a tomar uno por uno", afirmó al referirse al poco margen para clasificarse a la liguilla del torneo Clausura 2017.

Con tres triunfos, tres empates, cuatro derrotas y 12 puntos, los 'felinos' de Ferretti aparecen en el decimotercer lugar de la tabla del Clausura, a dos unidades de la zona de clasificación, sin embargo Ferretti no quiso hacer cálculos sobre eso.

En una conferencia de prensa al concluir el entrenamiento de hoy, el estratega explicó que ya comenzó a preparar el encuentro del ante el León y confió en tener el jueves a sus figuras involucradas con sus selecciones en la eliminatoria mundialista de Rusia 2018.

Al referirse al León, último de la tabla de posiciones con apenas un triunfo, tres empates, seis reveses y seis puntos, Ferretti dejó claro que desconfía de los malos números del rival y no podrán confiarse.

"Es un equipo con un gran entrenador identificado con ellos y siempre es complicado con jugadores como (Luis) Montes, (Darío) Burbano y (Mauro) Boselli, debemos estar atentos a para no tener sorpresas porque, es un equipo que sabe jugar bien al fútbol", dijo.

Para el sábado, Tigres espera el regreso del goleador francés André Pierre Gignac, quien se recupera de una dolencia muscular, pero ya se entrena con el grupo.

"Hoy ya entrenó prácticamente normal, es un jugador profesional, hizo las cosas adecuadas, los tratamientos, los descansos, y ya estuvo al 100", señaló.

Además de mantener vivas sus posibilidades de entrar a la liguilla del Clausura, los Tigres juegan la semifinal de la Liga de campeones de la Concacaf en la que venció 2-0 al Vancouver canadiense en el partido de ida y enfrentará el 5 de abril en la vuelta.