Actriz y guionista de 'Orange is the new black' se casaron en EE.UU.

La actriz que interpreta a Poussey Washington, una de las reclusas de 'Orange is the new black', se casó este fin de semana en Palm Springs (California).

La pareja de Samira Wiley es Lauren Morelli, la guionista de la misma serie.

Las dos novias llegaron al altar con vestidos diseñados por Christian Siriano, y al ritmo del tema “This Is How We Do It” de Montell Jordan.

Morelli, quien estuvo casada con un hombre, conoció a Wiley durante el rodaje de la serie, tiempo en el que también se dio cuenta que le gustaban las mujeres.

En la serie, Wiley personifica a una reclusa lesbiana de la cárcel de Litchfield que está condenada por tráfico de marihuana, y cuyo destino tiene un giro definitivo al final de la cuarta temporada.