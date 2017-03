Avión de United Airlines prohíbe a niñas subir con "leggins"

"Tres chicas están siendo inspeccionadas por llevar leggins perfectamente aceptables. A dos de ellas no se les ha permitido embarcar", denunció el domingo en Twitter Shannon Watts, una ciudadana quien presenció el suceso en directo en el aeropuerto de Denver.



Watts explicó tras el suceso que a una de las tres niñas, de unos 10 años de edad, se le permitió finalmente embarcar después de ponerse un vestido para cubrir sus piernas, mientras que las otras dos, jóvenes adolescentes, no pudieron subir al avión.



Sus mensajes fueron reenviados en las redes sociales miles de veces por otros usuarios, que se mostraron indignados con la medida adoptada por la aerolínea, considerada por muchos excesiva y sexista, y fue recogido por decenas de medios de comunicación.



"El padre de la niña pudo embarcar en pantalones cortos. Ella se tuvo que cubrir los leggins con un vestido", señaló Watts.



United respondió hoy en un comunicado oficial que las chicas afectadas por la medida no eran clientes al uso, sino que se estaban usando el beneficio que permite a familiares o amigos de los trabajadores de la empresa viajar de forma gratuita.



"Cuando haces uso de este beneficio, todos los empleados y viajeros son considerados representantes de United. Y como muchas de las empresas, tenemos un código de vestimenta que les pedimos que sigan", explicó la aerolínea en un texto publicado en la red.



Pese a la explicación, United ha seguido recibiendo críticas por usar este argumento, que se centran en la edad y el género de las pasajeras a las que obligó a cubrir la ajustada prenda.