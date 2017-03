Identificadas 150 huellas de 21 especies de dinosaurios en Australia

Un grupo de científicos ha identificado 150 huellas de 21 especies de dinosaurio en un área del noroeste de Australia, anunció hoy la Universidad de Queensland, que dijo que se trata de un descubrimiento "sin precedentes",Las pisadas corresponden a 10 especies de la clase de los saurópsidos (4 de la infraorden ornithopoda), 6 de dinosaurios armadillos y 5 de dinosaurios depredadores, se detalla en una nota de prensa.

Las pisadas corresponden a 10 especies de la clase de los saurópsidos (4 de la infraorden ornithopoda), 6 de dinosaurios armadillos y 5 de dinosaurios depredadores, se detalla en una nota de prensa.

La variedad de las marcas no tiene precedentes en el mundo, según el científico australiano Steve Salisbury, que dirige el estudio sobre el hallazgo publicado en Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology 2016.

"Entre las huellas está la única prueba confirmada de un estegosauro en Australia. Además, hay algunas de los dinosaurios más grandes jamás registrados. Algunas de las huellas de los saurópodos tienen 1,7 metros de largo", precisó el biólogo y geólogo de la Universidad de Queensland en un comunicado.

Salisbury señaló que el descubrimiento "es extremadamente importante porque supone el primer registro de dinosaurios no aviarios en la mitad occidental del continente y es la única huella de la fauna de dinosaurios de Australia durante la primera mitad del Cretáceo temprano".

Las pisadas se encuentran en una zona rocosa, que tiene entre 127 y 140 millones de años de antigüedad, situada en Walmadany, una región del estado de Australia Occidental que contiene miles de huellas de dinosaurios y que fue incluida en el Patrimonio Nacional de Australia en 2011.

Las 150 impresiones identificadas son más antiguas que la mayoría de los fósiles de dinosaurios descubiertos en la parte oriental de Australia y se calcula que tienen una antigüedad de entre 90 y 115 millones de años, según el comunicado de la Universidad de Queensland.

El pueblo aborigen goolarabooloo, habitante tradicional de Walmadany, acudió a Salisbury y su equipo para que investigasen los rastros después de que el Gobierno hubiese seleccionado la zona para construir instalaciones de procesamiento de gas natural licuado.

Las huellas de dinosaurios aparecen en las canciones de los goolarabooloo sobre el creador Marala, también conocido como hombre emu, quien entregó a este pueblo sus leyes.