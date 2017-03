Voces de Paz pide al Congreso acelerar la implementación del acuerdo de paz

Después de la reunión que se hizo en Cartagena en la que el Gobierno y las Farc tomaron varias decisiones para acelerar el proceso de implementación de los acuerdos, desde Voces de Paz pidieron al Congreso asumir lo pactado con compromiso para avanzar en la reglamentación de lo pactado entre las partes.

Jairo Rivera, uno de los integrantes de ese movimiento político que representa la guerrilla indicó que lo acordado el fin de semana entre Gobierno y Farc es muy importante, pero que el legislativo debe entregar su aporte de inmediato.

“Es fundamental porque hay una idea de que la paz ya se hizo y resulta que no se ha hecho porque la paz no es el silencio de los fusiles. La paz depende es de una buena implementación porque si no se hace no habrá paz sin importar si siguen las Farc o no como grupo armado porque la violencia política no solo es de la guerrilla si no de las comunidades que se sienten desprotegidas para transformar las realidades de sus territorios”, dijo Rivera.

El llamado se hace por lo que pasó en la Cámara de Representantes la semana pasada porque por falta de quórum no se pudo votar la conciliación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En la primera semana de abril llegará un nuevo paquete legislativo al Congreso para todo lo que tiene que ver con el tema agrícola.