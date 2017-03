Alcance de la consulta popular sobre explotación minera en Cajamarca, Tolima

.

“Estas decisiones de carácter político no son retroactivas. Uno no puede poner en riesgo la estabilidad jurídica”: Germán Arce, ministro de Minas

El domingo 26 de marzo se celebró en Cajamarca (Tolima), una consulta popular para que sus habitantes respondieran si estaban de acuerdo o no con que en su municipio se ejecutaran proyectos y actividades mineras. De las 6.296 personas que votaron, 6.165 dijeron que No; solo 76 dieron un voto afirmativo.

¿Qué consecuencias tiene esta decisión para el proyecto minero La Colosa, de la multinacional Anglogold Ashanti? La Anglogold Ashanti y el Ministerio de Minas aseguran que este resultado sólo aplica para nuevos proyectos, que no es retroactivo y no puede afectar los derechos de la empresa (esto, con base en una sentencia de diciembre pasado del Consejo de Estado). Pero otras voces aseguran que tras el triunfo del “no” el Concejo municipal debe prohibir la minería en Cajamarca y el proyecto La Colosa se tiene que suspender.

Reacciones:

Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM):

Urdinola aseguró en Portafolio (http://www.portafolio.co/economia/preocupa-que-consultas-populares-frenen-el-desarrollo-del-pais-acm-504451) que lo sucedido con la consulta popular en Cajamarca causa molestias y preocupación al sector, pues profundiza la inseguridad jurídica “ya existente”. Además le pidió al Congreso que “determine las competencias de la Nación y de los entes territorios” en estos casos.

Anglogold

A través de un comunicado la compañía señaló:

“Somos respetuosos de los mecanismos de participación ciudadana y de sus resultados”. “Lamentamos que por cuenta de un debate mal planteado sobre la minería en Colombia, se ponga en riesgo que el país y la región reciban los beneficios de la minería bien hecha y responsable”. “Ante el resultado, analizaremos las consecuencias y el impacto que tiene sobre el proyecto y sobre la minería en Colombia”.

http://www.anglogoldashanticolombia.com/noticia/frente-los-resultados-consulta-popular-cajamarca-anglogold-ashanti-manifiesta/

Fuentes confrontadas para verificación:

Rodrigo Negrete, abogado, asesor en políticas ambientales y uno de los autores del informe Minería en Colombia de la Contraloría:

“Los resultados de las consultas populares son vinculantes, no pueden ser desconocidas por el Estado en todos sus niveles, ni por los ciudadanos y empresas, tal y como lo señalan las leyes estatutarias 134/94 y 1757 de 2015 y como reitera la Corte Constitucional en la Sentencia T-445/16. En el caso de Cajamarca, en el evento de que el pueblo de manera soberana diga que no a la minería, esto implica que el proyecto de La Colosa no se puede desarrollar, por cuanto allí no existen situaciones jurídicas consolidadas”.

Dejusticia:

Un título minero no constituye un derecho adquirido. Los recursos no renovables son propiedad del Estado, y en esa medida, el contrato de concesión minera no le da ninguna titularidad al concesionario; es una mera expectativa. Esto quiere decir que, como lo ha dicho la Corte Constitucional, la sola existencia de un título minero “no impide al Estado limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesión”. La consulta, que es vinculante y obligatoria, lo que hace es darle un mandato al gobierno local y nacional precisamente para condicionar o prohibir la minería.

Ahora, en cuanto a la sentencia del Consejo de Estado, debe aclararse que es una sentencia que no constituye precedente ni es una sentencia definitiva y vinculante. Es una decisión de primera instancia que fue impugnada. Además, lo que dice sobre el alcance de la consulta no es parte de los argumentos que llevaron a la decisión de fondo. En cambio, hay varias sentencias de la Corte Constitucional que sí son vinculantes y precedente jurisprudencial, en donde se aclara que los títulos mineros no constituyen derechos adquiridos y que el Estado (que también incluye a los municipios) puede prohibir la actividad para proteger el medio ambiente. En esa medida, la prohibición de la minería en Cajamarca implica que la empresa no debería seguir con el proyecto, pues no se puede otorgar una licencia en un área en donde la minería ha sido prohibida.

Es más mentira que verdad:

La afirmación del ministro es imprecisa por cuatro razones: primero, en ningún momento se ha dicho que es retroactiva, lo que pasa es que aplica sobre los títulos mineros vigentes; segundo, no se está poniendo en riesgo la estabilidad jurídica, pues las empresas saben que en Colombia los títulos mineros no son derechos adquiridos sino una mera expectativa de poder hacer un proyecto; tercero, la afirmación del ministro es un desconocimiento grave de los mecanismos de participación ciudadana, cuarto, si el Gobierno quiere hacer una paz territorial, esto será imposible si está desconociendo los mecanismos de participación.