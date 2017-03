Así el Eln asesinó a cinco personas en Chocó

Los pobladores, en su mayoría, no tuvieron tiempo de reaccionar. 20 guerrilleros del ELN, de camuflado, insignias de esa guerrilla, y armas largas, interrumpieron sobre las 6:00 de la tarde del sábado pasado y acabaron con la tranquilidad de El Carrá, vereda del Litoral de San Juan, ubicada a dos horas de Quibdó en lancha sobre el río San Juan. Arribaron preguntando por las víctimas y una a una, apenas las observaron, les disparon. “Fueron disparos de gracia”, reportó a Caracol Radio el coronel Héctor Jaime Restrepo, comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina.

“Llegaron por la parte de atrás del caserío buscando a algunas personas y en los sitios donde los fueron encontrando los asesinaron con un tiro de gracia”, relató el oficial. “Dañaron lanchas, patearon las viviendas en tabla. Me asesinaron a un hijo de 22 años. El otro me lo dejaron gravemente herido, tiene 14 años. Yo les pedía que no me los mataran, les suplicaba, pero esos ‘manes’ no entendían. Me dijeron que si seguía presionando me mataban”, narró un poblador de El Carrá.

Personas huyeron por temor / Caracol Radio

Caminaban rápido, narró una testigo de los hechos. Entraron a algunas viviendas, llamaban por su nombre a las víctimas y así fueron sembrando el terror. Los hombres, en su mayoría, corrieron desesperados al río San Juan, caudaloso por estos días de invierno. Uno murió ahogado al intentar escapar. Otro menor de edad se lanzó al agua, pero un tiro alcanzó su brazo derecho. Herido, se refugió bajo el agua y se escabulló de los guerrilleros. La Armada lo rescató horas después. Se recupera de la herida en un hospital de Buenaventura.

Los moradores, sin pensarlo, empezaron a embarcar en sus canoas y huyeron por el río San Juan hacia Docordó, Chocó, donde hoy está desplazados, en espera de medidas especiales de la Fuerza Pública que les permita retornar.

El Carrá se convirtió, desde el sábado en la noche, en un pueblo fantasma, un territorio donde solo quedaron los cinco cadáveres al lado de una bandera del ELN. “Cuando llegamos al sitio, el caserío estaba desolado. Toda la gente salió huyendo. Solo quedaron los cuerpos sin vida”, narró el oficial. Los muertos fueron evacuados en helicóptero.

El coronel Héctor Jaime Restrepo, comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina, confirmó que se redoblaron tropas militares en El Carrá. Y en los alrededores, más de 500 militares de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército persiguen a estos guerrilleros del ELN cuya compañía es incierta: allí delinque la ‘Cimarrón’ y la ‘Che Guevara’.

“En Docordó, casco urbano, y en toda la zona hay tropas de la Armada. Se tiene control del área”, añadió el oficial, mientras helicópteros del Ejército sobrevuelan por la zona desde el fin de semana.

Las causas de los asesinatos son desconocidas. No obstante, en la zona delinque el Clan del Golfo y el ELN y los dos están en disputa por territorio y rutas de narcotráfico que, recientemente, abandonaron las Farc. Los más de 200 pobladores siguen refugiados lejos de sus casas.