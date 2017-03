Fillon carga contra "el sistema" que identifica con Hollande y Macron

El candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Hollande, cargó hoy contra "el sistema" que identificó con el actual jefe del Estado, el socialista François Hollande, y el candidato favorito en las encuestas, Emmanuel Macron, a los que acusó de maniobrar para que abandone.

En un mitin en Nantes (oeste), Fillon denunció que "se han atrevido a pedir la eliminación, antes incluso de la votación, de la principal familia política de este país. Además, la única que puede garantizar una mayoría estable para dirigir las reformas que este país necesita con urgencia".

A su parecer -añadió-, con esa actitud "Hollande y su delfín Macron tienen una concepción bien singular del interés general".

El candidato de la derecha, que está imputado por haber atribuido con dinero público empleos de asistentes parlamentarios a su esposa y a dos de sus hijos, reconoció que ha podido cometer "errores", pero a continuación puntualizó.

"¿Quién no los ha tenido? Los que nunca han cometido errores no son necesariamente los seres más justos ni los más sólidos".

Fillon pidió a los electores que no lo juzguen por "los actos de acusación de esos nuevos inquisidores, sino por (su) trayectoria".

A ese respecto, quiso insistir -refiriéndose a Macron, pero sin nombrarlo- en que él no estudió en las grandes escuelas, ni ha sido banquero.

"He dado -dijo- 36 años de vida pública a mi ciudad, a mi departamento, mi región, a Francia (...) he asumido las más altas funciones, he cruzado a los grandes de este mundo, pero sé que a otros les parece superada la función de diputado y el sufragio universal, la desesperanza de mis compatriotas que me requieren y a los que he ayudado lo mejor que podía".

En los últimos días Fillon ha cargado contra Hollande, al que considera responsable de las filtraciones en la prensa que desde finales de enero han conducido a la apertura de una investigación judicial y luego a su inculpación.

Todos esos escándalos han hundido sus expectativas de voto, de forma que en las últimas semanas las encuestas auguran que en la primera vuelta de las elecciones el 23 de abril quedará descalificado, y la presidencia se la disputarán Macron y la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen.