Piñera proyecta que Chile crecerá hasta un 4 % si es elegido presidente

El exmandatario chileno y actual candidato presidencial Sebastián Piñera proyectó hoy que si gana las elecciones del próximo noviembre impulsará el crecimiento de Chile hasta un 4 %.

"Nuestra meta es duplicar hacia el término de nuestro periodo la tasa de crecimiento (...). 4 % es lo que queremos lograr, porque el daño de este Gobierno (de Michelle Bachelet) le ha causado a la economía es muy grande", manifestó el candidato durante una entrevista con radio Cooperativa.

El producto interior bruto (PIB) de Chile aumentó en 2016 un 1,6 % respecto del año anterior, el crecimiento más bajo desde 2009, informó hace dos semanas el Banco Central (BC).

Piñera anunció el pasado lunes de manera oficial su candidatura y estos últimos días ha sido proclamado como aspirante por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), los principales partidos del bloque opositor conservador Chile Vamos.

Asimismo, se refirió a las críticas que ha recibido por parte de algunos sectores debido a la relación entre los negocios y la actividad política que mantuvo durante su anterior mandato.

Actualmente, Piñera enfrenta un proceso en los tribunales por el presunto uso de información privilegiada en la compra de la pesquera peruana Exalmar cuando era jefe de Estado y Perú y Chile mantenían un litigio marítimo en la Corte Internacional de La Haya.

"Hablemos en serio, si invierto dentro de Chile me critican por conflicto de interés, si invierto afuera de Chile me critican porque no estoy invirtiendo en Chile. Yo esto ya lo conozco como el hilo negro, haga lo que haga me van a criticar", indicó.

"Tengo mi conciencia absolutamente tranquila de que cuando fui presidente me desligué completamente de la gestión de las empresas y me dediqué en cuerpo y alma a ser un buen presidente para todos los chilenos", apuntó Piñera.

El expresidente se refirió también al debate acerca de la reforma del actual sistema privado de pensiones basado en la Asociación de Fondos de Pensiones (AFP), un modelo impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet.

"La mejor política para mejorar las pensiones de todos los chilenos es que el país crezca, que cree trabajos, que mejore los salarios", aseveró Piñera, quien gobernó el país entre marzo de 2010 y marzo de 2014.

"Da la impresión que lo único que importa es AFP o no AFP, yo creo que a la gente lo que le importa es mejorar sus pensiones, ese es el fondo, algunos están instrumentalizando un deseo, y un anhelo y una demanda justa y necesaria", agregó.

También ahondó en sus planes para educación, que además del sistema de becas y créditos que contempla, comprometió la creación de más de 300 liceos de excelencia.

"El sueño de todos es que todos los liceos sean de excelencia, (...). Vamos a crear por lo menos 300 más liceos de excelencia. Para que cada vez más niños y jóvenes chilenos, con mérito, con esfuerzo puedan acceder a una educación de primera calidad y que no sea un privilegio solamente de los colegios privados", apuntó.