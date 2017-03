El laborismo quiere un acuerdo de "brexit" que incluya relación sólida con UE

El laborismo no apoyará un acuerdo de "brexit" si no incluye una "relación sólida" con la Unión Europea (UE) y no conlleva "los mismos beneficios" que este país tiene como parte del mercado único, dijo hoy el portavoz laborista para la salida del bloque, Keir Starmer.

En un discurso pronunciado en Londres, Starmer desveló una serie de requisitos que, según él, deberá superar un futuro acuerdo de "brexit" entre Londres y Bruselas para que la formación opositora lo respalde.

Su comparecencia en el Real Instituto de Relaciones Internacionales, conocido como Chatham House, llega dos días antes de que la primera ministra, Theresa May, notifique formalmente a la UE la intención de este país de abandonar el bloque, activando este miércoles el Artículo 50 del Tratado de Lisboa.

"El Partido Laborista no respaldará un acuerdo que no refleje los valores centrales británicos y las seis pruebas que he detallado hoy", advirtió hoy el político.

Starmer instó a May a dar prioridad a llegar a un "acuerdo de transición" que abarque el periodo de después del "brexit" hasta que se pueda alcanzar un "buen acuerdo comercial".

En este sentido, consideró que no llegar a ningún pacto con Bruselas sería "el peor de todos los escenarios posibles" y que "un acuerdo adecuado es mejor que uno rápido".

Por el contrario, May ha reiterado que en los dos años del periodo negociador con la UE es posible forjar un buen convenio de libre comercio y ha argumentado que "no llegar a un acuerdo es mejor que obtener un mal pacto".

En su discurso, Starmer consideró que May debe enfrentarse a los partidarios, dentro del Gobierno, de un 'brexit' duro, que podrían abocar al país a "una nueva realidad divisoria y desastrosa".

Con relación a las "pruebas" que, según los laboristas, cualquier pacto de "brexit" debe superar para obtener su respaldo, piden que se incluya un "sistema migratorio justo" para los negocios y las comunidades británicas, y que retenga una relación "fuerte, colaboradora" con la UE.

También quieren garantías para proteger la seguridad nacional y atajar el crimen fronterizo y que se contemplen los intereses de todas las autonomías del Reino Unido.

Otro punto alude a la defensa de los derechos de los trabajadores y que el acuerdo asegure que se mantienen "los mismos beneficios" que este país disfruta actualmente por formar parte del mercado único.

"El Gobierno no puede ahora decir que esto es inalcanzable porque fue David Davis -el ministro para el "brexit"- el que lo dijo", comentó Starmer.