La viuda de exdiputado ruso asesinado en Kiev no descarta volver a Rusia

La soprano María Maksákova, viuda del exdiputado ruso Denís Voronenkov, asesinado a tiros la semana pasada en el centro Kiev, no descarta volver a Rusia algún día, aunque por el momento pasará todo el luto en la capital ucraniana.

El 31 de marzo, nueve días después de la muerte de su marido, Maksárova acudirá a la catedral de San Vladímir, sede del Patriarcado ortodoxo en Kiev, después irá la cementerio y por la noche cantará en memoria de Voronenkov.

"Conociendo a Denís, entiendo que esto es lo que él querría, que vaya orgullosa con la cabeza bien alta. En Ucrania consideran a mi marido un héroe", dice en una entrevista que publica el diario ruso "Komsomólskaya Pravda".

Maksárova, de 39 años y que huyó a Ucrania junto a su marido a finales de 2016, dice que no tiene decidido aún si volverá a Rusia, donde viven sus dos hijos mayores de un anterior matrimonio, pero sí sabe que se quedará en Kiev durante los 40 días de luto prescritos por la tradición ortodoxa.

"Hasta que no cumpla con mi deber de esposa, en todo lo que se refiere al duelo de 40 días o incluso más, hasta que no vaya a su tumba y hable con mi amado marido, hasta que no sienta en mi interior que me deja ir, no me iré de Kiev", afirma la que fuera soprano del teatro Marinski de San Petersburgo.

La también exdiputada de Rusia Unida -el partido del presidente ruso, Vladímir Putin- lo dejó todo para acompañar a su esposo, que decidió huir a Ucrania y criticar desde allí al Kremlin después de que la Justicia rusa le acusara de estafa.

Tras el asesinato de su marido, los compañeros de partido de Maksárova, que vive ahora en Kiev con el bebé de 11 meses que tuvo con Voronenkov, le han pedido que vuelva a Moscú por motivos de seguridad.

"¿Después de toda la basura que se ha vertido sobre mí, en calidad de qué voy a volver? Todavía no entiendo a quién he traicionado. No entiendo por qué se me debe condenar si tras concluir mi actividad parlamentaria he decidido vivir allí donde yo quiero", señala la cantante.

De su marido, asesinado de cuatro disparos a plena luz de día en el corazón de Kiev, dice que era una persona valiente, que no tenía miedo de morir.

"Denís era partidario de no estropear el presente con preocupaciones sobre el futuro. Contenía sus emociones y nunca subía el tono de la voz. No me habría ido al fin del mundo con cualquiera. Si le seguí dejándolo todo es porque era feliz al lado de ese hombre", explica.

Acerca de si teme ahora por su seguridad en Kiev, Maksárova subraya que "me han puesto tal cantidad de escolta que solo puedo morir de muerte natural, no por motivos externos. Si a Denís le hubieran puesto la misma guardia, eso no habría ocurrido".

"Imagínese lo duro que será para mi ver crecer sola a mi hijo... Yo soñaba con que Denís fuera el padre de todos mis hijos...Me mantengo solo porque tengo un hijo pequeño", indica la viuda.

Voronenkov, ex diputado del Partido Comunista ruso y testigo clave en un juicio contra el antiguo presidente de Ucrania Víktor Yanukóvich, fue asesinado el pasado jueves en el centro de Kiev, aparentemente por un sicario.

Recientemente provocó un gran escándalo en Rusia al conceder una entrevista en Kiev, donde anunció que había recibido la ciudadanía ucraniana y criticó las políticas del Kremlin y la anexión de Crimea.