May dice que quiere un Reino Unido "más unido"

La primera ministra británica, Theresa May, quiere construir un Reino Unido "más unido" y en el que se respeten los acuerdos de autonomías, según recalcará hoy en Escocia antes de reunirse con la ministra principal, Nicola Sturgeon.

May pronunciará un discurso en el departamento de Cooperación Internacional en la localidad escocesa de East Kilbride, y algunos de cuyos extractos fueron divulgados hoy a los medios, antes de su cita con Sturgeon, la primera desde que ésta expresase su intención de trabajar en favor de otra consulta de independencia.

En su intervención, la "premier" señalará que la "fortaleza y estabilidad" del Reino Unido será "más importante" de cara al "brexit", la salida británica de la Unión Europea (UE), por lo que el "objetivo" es "construir una nación más unida".

"Un país más unido significa trabajar activamente para unir a pueblos y comunidades al fomentar políticas que apoyen la integración y la cohesión social", indicará la jefa del Gobierno.

"En Escocia, Gales e Irlanda del Norte, esto significa respetar, y ciertamente fortalecer, los acuerdos de devolución (autonomía). Pero nunca permitir que nuestra unión sea débil o que se separen nuestros pueblos", dirá May, en clara referencia a las ambiciones independentistas del Gobierno nacionalista escocés.

La reunión entre May y Sturgeon, prevista para las 14.30 GMT, se produce un día antes de que el Parlamento de Edimburgo vote una moción en la que el Gobierno autónomo solicita permiso para entablar contactos con Londres a fin de convocar un segundo referéndum sobre la independencia entre el otoño de 2018 o en la primavera de 2019.

Sturgeon quiere la consulta -tras la primera de 2014, en la que los escoceses rechazaron la escisión- porque estima que el Gobierno de May no defiende los intereses de Escocia, que votó a favor de la permanencia en la UE y no quiere salir del mercado único europeo.

"En las áreas políticas en las que el Gobierno del Reino Unido tiene la responsabilidad -dirá-, estoy determinada a que situemos los intereses de la unión" en el "corazón de la toma de decisiones".

La primera ministra recalcará que el Reino Unido está cerca de su "momento más significativo" al iniciarse las negociaciones con Bruselas que lleven a una "nueva asociación" con Europa.

La líder conservadora subrayará que buscará que el Reino Unido sea el "amigo y aliado más cercano" de Europa, pero también mirará más allá de las fronteras comunitarias para forjar vínculos con "viejos amigos y nuevos aliados".

La primera ministra comunicará este miércoles, día 29, que ha activado el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia los dos años de negociaciones formales sobre los términos del "divorcio" británico, después de que los votantes del Reino Unido votasen a favor del "brexit" en el referéndum del pasado 23 de junio.