Vuelve a su país el alemán que vivió tres meses en el aeropuerto de Sao Paulo

El turista alemán que fue acusado de agredir a al menos siete personas durante los tres meses en que vivió en el aeropuerto internacional de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, regresó hoy a su país tras ser detenido el viernes pasado con fines de deportación, informaron fuentes oficiales.

Stephan Brode, de 44 años, embarcó en la noche de este domingo en un vuelo de la compañía Lufthansa con destino a Fráncfort acompañado de tres representantes del consulado de Alemania en Sao Paulo, según la Policía Federal brasileña.

Pese a que el viernes, cuando su visado como turista venció, la Policía Federal lo detuvo tras iniciarle un proceso de deportación, el alemán abandonó el país por voluntad propia y con un pasaje pagado por las autoridades alemanas.

De acuerdo con versiones de prensa, contactados por la policía en Alemania, los familiares de Brode dijeron que el turista sufre de esquizofrenia, pidieron que se le ayudara a regresar a Alemania y ofrecieron reembolsar el pasaje costeado por el consulado.

El turista fue retirado por una puerta trasera de la comisaría de la Policía Federal en el propio aeropuerto de Sao Paulo y conducido al sector de embarque del terminal, desde donde entró antes que los demás pasajeros al avión que lo transportó de regreso a Alemania.

Brode llamó la atención de los medios de comunicación en Brasil después de que se divulgaran unas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad en las que aparece agrediendo a varios viajeros en el aeropuerto, así como hurgando recipientes de basura para buscar alimentos.

En declaraciones a la televisión Globo, el alemán dijo que no llegaba a tocar a las mujeres, sino que tan sólo hacía el gesto en el aire para asustarlas. "Yo no toco en las personas. Sólo hago eso en el aire. No les pego, no soy boxeador", aseguró,

Según medios locales, el alemán llegó a Sao Paulo a finales de noviembre pasado procedente de Marruecos; perdió las conexiones que le llevarían de vuelta a su país natal; no consiguió pagar la multa solicitada para remarcar los billetes y acabó instalándose en el aeropuerto.