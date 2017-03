Festival de Cine Europeo en P.Rico presentará 25 películas, varias premiadas

La octava edición del Festival de Cine Europeo, organizado por la Alianza Francesa de Puerto Rico, presentará entre el próximo 30 de marzo y 5 de abril 25 películas, entre las que destacan los últimos trabajos del Viejo continente más laureados internacionalmente.

La organización del evento informó hoy a través de un comunicado de que las salas de cine de Fine Arts Café de Miramar en San Juan acogerán la proyección de películas de diez países como España, Reino Unido, Suiza, Grecia, Italia, Finlandia, Dinamarca y Francia, entre otros.

Como novedad de la presente edición destacan dos coproducciones de países de Europa con Marruecos, "Mimosas" y "Much Loved", y por primera vez un filme de Martinica: "La ganga de los antillanos".

En la selección oficial destacan producciones como "I, Daniel Blake" del director británico Ken Loach y película ganadora del Festival de Cannes 2016; Lady MacBeth, ganadora del premio de la crítica, en San Sebastián (España), y "It's Only the End of the World", con Marion Cotillard y que mereció el Gran Premio del Jurado también en Cannes y el de mejor película en el Festival de Hamburgo.

El tema predominante de este año son "las fronteras" en el sentido de identidad, cultural, o como amenaza a las libertades y a los derechos sociales.

"A United Kingdom" es una de las estrellas del festival que narra la historia de amor entre el Rey de Botswana y una joven londinense. Por su parte, la alemana "Paula" es una historia inspirada en la vida de la pintora alemana Paula Modersohn-Becker, amiga personal de Rainer Maria Rilke, quien a pesar de ser mujer luchó por conquistar una carrera como artista y ser reconocida por ello.

"King of the Belgians" es una de las comedias de la cartelera y es la única película belga.

Fue ganadora del Festival de Cine de Rotterdam y plantea la trepidante situación que deberá enfrentar el Rey Nicolás III durante un viaje a Estambul, justo cuando la región de Valonia, en el sur de Bélgica, decide declarar su independencia.

En cuanto a los documentales, "Swagger", del director francés Olivier Babinet, es un documental que se presentó en el Festival de Cannes del año pasado que retrata los sueños y anhelos de la juventud de los barrios inmigrantes de la periferia de París.

Babinet es uno de los invitados internacionales de este año y dará una charla en la Universidad del Sagrado Corazón.

Otro documental esta vez musical es Beyond Flamenco, última película del conocido director español Carlos Saura.

En España el filme recibió el nombre de Jota, ya que trata de ese género musical y de danza tradicional español.

Representando a esta película visitará también Puerto Rico el compositor español Miguel Ángel Remiro, quien ha participado de la misma.

Finalmente, el cine boricua también es protagonista en el Festival de Cine Europeo con el documental de Sonia Fritz Mona, Tesoro del Caribe y con la competencia profesional para los cineastas puertorriqueños que se podrán ver en varias de las tandas de Fine Arts de Miramar.