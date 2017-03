FIDE anuncia dimisión Ilyumzhínov, pero éste la niega y denuncia complot EEUU

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) anunció hoy los planes de dimisión de su presidente, el ruso Kirsan Ilyumzhinov, pero éste lo negó rotundamente y denunció un complot encabezado por EEUU.

La FIDE informó en un comunicado que tras la reunión de la federación este domingo en Atenas, Ilyumzhínov había informado sobre su decisión de no presentarse a la reelección en 2018.

Además, anunció la convocatoria de una reunión extraordinaria el mes próximo del comité ejecutivo para abordar este asunto.

No obstante, Ilyumzhínov, que fue reelegido en 2014 tras derrotar al excampeón mundial, el también ruso Garry Kaspárov, negó haber firmado su dimisión.

"Intentaron plantear el tema de mi renuncia en Atenas, pero fracasaron. La intriga ha sido ideada por la federación de EEUU y sus aliados. Y este es el último intento entre otros muchos. No he firmado nada y no pienso dimitir", dijo a medios locales.

Ilyumzhínov fue incluido por el Departamento del Tesoro de EEUU en la lista de funcionarios objeto de sanciones en noviembre de 2015 después de que este apoyara al presidente sirio, Bachar al Asad.

Presidente de la FIDE desde 1995 y que ha prometido convertir al ajedrez en deporte olímpico, es acusado por Kaspárov, entre otros, de corromper el ajedrez.EFE.