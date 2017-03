Chumacero: "Al fútbol se juega sin excusas"

El centrocampista de la selección boliviana Alejandro Chumacero dijo hoy que "al fútbol se juega sin excusas" y trató de zanjar así la habitual polémica sobre la dificultad física que supone jugar en los 3.600 metros de altitud sobre el nivel del mar de La Paz.

Chumacero, el máximo goleador de la Copa Libertadores con 6 anotaciones para The Strongest, compareció en una rueda de prensa con el entrenador Mauricio Soria y otros compañeros del equipo que mañana enfrentará a Argentina.

"Al fútbol se juega sin excusas. En cualquier parte del mundo se juega sin excusas, así que siempre han hablado del tema de la altura. Bueno, espero que mañana también lo hagan", sentenció.

Ante la pregunta de un medio argentino sobre cómo puede aprovecharse la altitud para ganar el partido, Pablo Escobar respondió: "es simple: jugando al fútbol. No hay otro secreto. Si no, no entraríamos los once, que juegue Argentina contra la altura y ya está", dijo.

"Escuché el otro día en un programa deportivo argentino que jugando (contra) once limosneros en La Paz igual sería difícil. Me parece que es una falta de respeto a los jugadores profesionales que estamos en este país", lamentó 'el Pájaro'.

El capitán de la Verde, el zaguero Ronald Raldes, opinó que "no se está hablando mucho quizás de la jerarquía y las condiciones futbolísticas de cada uno de los jugadores que representa la selección".

Ante la posibilidad de repetir el triunfo por 6-1 contra la Albiceleste, lo que sucedió contra la selección entrenada por Diego Armando Maradona en La Paz en 2009, Raldes dijo que "es posible".

"Si estamos como ese día que le pusimos dinámica, generamos muchas situaciones, sobrepasamos a Argentina, si estamos bien el día de mañana sin duda Argentina se tiene que preocupar por nosotros", agregó el capitán, que estuvo convocado en esa ocasión.

El seleccionador, Mauricio Soria, que solo dio unas palabras al inicio y al final de la conferencia, deseó del arbitraje que "se pueda desarrollar un partido como el que nosotros fuimos a plantear (en Colombia el jueves pasado) sin hacer faltas, sin perder el tiempo y jugando al fútbol".

Bolivia tiene su último entrenamiento esta tarde y saltará mañana al campo del Hernando Siles a las 16.00 local (20.00 GMT).

Argentina ganó por última vez en La Paz en 2005, cuando se impuso por 1-2.