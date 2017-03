Sarri recibe el "Banquillo de Oro" por la pasada temporada con el Nápoles

El técnico del Nápoles, Maurizio Sarri, fue premiado hoy en Coverciano (Florencia) con el "Banquillo de Oro" por la Federación de Fútbol italiana (FIGC), por la segunda plaza conseguida la pasada temporada en la Serie A (Primera División).

Sarri se convirtió de esta forma en el primer técnico del Nápoles en hacerse con el premio de la FIGC, tras ganar por tres votos al técnico del Juventus Turín, Massimiliano Allegri y al del Sassuolo, Eusebio Di Francesco, que optaban por el mismo reconocimiento.

El premio se otorga en base a los votos que dan los entrenadores de la Serie A, de la Serie B (Segunda División) y de la "Lega Pro" (Tercera División).

"Normalmente recibir premios no me alegra de forma particular porque a veces pienso que es tiempo que podría dedicar a mi trabajo. Pero este es distinto", dijo Sarri tras recibir el premio de la mando del presidente de la FIGC Carlo Tavecchio.

"Me emociona porque lo otorgan los entrenadores y yo hasta hace cinco años entrenaba en la tercera división", agregó.

El entrenador napolitano agradeció al Empoli, el equipo que le permitió lucirse en la Serie A italiana hace dos años, y al Nápoles, club al que llegó el año pasado y que guió hasta los octavos de final de la Liga de Campeones en esta temporada.

De este modo Sarri rompió este año la racha de los entrenadores del Juventus Turín, que había dominado en las últimas cuatro ediciones del galardón, logrado tres veces por Antonio Conte y una por Allegri.

El actual técnico de los turineses tuvo que conformarse con la segunda posición este año, a pesar de haber conquistado un doblete el año pasado (Campeonato y Copa nacional).

En el acto de Coverciano participó también el exentrenador del Leicester City, Claudio Ranieri, que fue premiado con un "Banquillo de Oro Especial" por el histórico triunfo del año pasado en la "Premier League" inglesa.