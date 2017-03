La Volta cierra una edición para el recuerdo en el año del gran salto

Con la victoria del español Alejandro Valverde (Movistar), la 97ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya, que terminó ayer en Barcelona, puso la guinda a un año en el que la carrera se aseguró su futuro económico con la participación de ASO, los propietarios del Tour de Francia.

La organización saca conclusiones muy positivas de los siete días de competición y se muestra muy satisfecha del acuerdo por cinco años con la compañía francesa, que se ocupará de la producción de imágenes y la distribución de derechos de televisión, así como otras cuestiones comerciales.

"La Volta sigue siendo propiedad de la Volta, así que en ningún caso se ha vendido la marca. Pero sí que es verdad que el hecho de llegar a un acuerdo con ASO es muy importante para el futuro de la carrera", ha reconocido en declaraciones a Efe el director de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.

Como viene siendo tradición en las últimas ediciones, la tercera carrera por etapas más antigua tras el Tour de Francia y el Giro ha contado con un cartel de lujo con la participación, entre otros, de Chris Froome (Sky), Alberto Contador (Trek Segafredo) y Alejandro Valverde (Movistar), todos ellos aspirantes a luchar por victorias de prestigio este año.

Finalmente, Valverde y Movistar fueron los que movieron más el avispero y se llevaron una carrera con un recorrido renovado en el que la contrarreloj por equipos y la etapa con final en el Mont Caro (Tarragona), un puerto de categoría especial, animaron la carrera.

"Son etapas difíciles de organizar, no porque no sabemos hacerlo, sino porque el entorno es muy complicado. Organizar, por ejemplo, una contrarreloj implica tener muchas horas la carretera cortada y no siempre es fácil tener las autorizaciones", ha recordado Peris.

Una de las controversias de esta edición fue la sanción de un minuto que los jueces de la Unión Ciclista Internacional (UCI) impusieron al Movistar por irregularidades en la contrarreloj por equipos.

En este sentido, el director de la Volta ha subrayado que la organización no tuvo nada que ver con la penalización: "Sobre el tema de la sanción, la organización no tiene nada que decir. Aquí hay unos comisarios, que son los que deciden y, en ningún caso, la organización puede decir algo. Tengo mi opinión de lo que pasó, pero el organizador no puede decir nada".

La meteorología también jugó una mala pasada en la cuarta etapa, que se acortó casi 60 kilómetros por una nevada en la línea de salida situada en Llívia (Girona).

"Me supo mal no poder organizar la salida desde Llívia. Nos hacía mucha ilusión salir desde allí, pero el momento en el que se reunió el comité de crisis, estaba nevando", ha lamentado el director de la Volta.

En cualquier caso, Peris se ha mostrado muy satisfecho del espectáculo deportivo de la 97ª edición que, en su opinión, demuestra que la ronda catalana sigue creciendo.

"Deportivamente ha sido espectacular, por lo que podemos estar muy satisfechos de cómo ha ido la Volta, del ganador que ha tenido y de los corredores que no se han subido al podio pero que han luchado hasta el final. Y estoy muy contento, tanto deportivamente como organizativamente", ha zanjado.